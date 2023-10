L’acteur de Friends Matthew Perry meurt à 54 ans

L'acteur Matthew Perry, qui incarnait le personnage de Chandler Bing dans la série Friends, a été retrouvé mort à son domicile, ont rapporté samedi plusieurs médias américains.

Selon le Los Angeles Times, l'acteur a été retrouvé mort dans une baignoire à remous de son domicile de Los Angeles en fin d’après-midi par les autorités.

Il n'y a aucun signe qui permettrait de croire à un acte criminel, selon des sources anonymes. La police a néanmoins ouvert une enquête sur la mort de l’acteur de 54 ans.

Matthew Perry est né à Williamstown, au Massachusetts, en 1969 d’un père américain et d’une mère canadienne.

Sa mère, Suzanne Marie Langford, était journaliste et a déjà été attachée de presse de l’ancien premier ministre du Canada Pierre-Elliott Trudeau. Après le divorce des ses parents, Matthew Perry a été élevé par sa mère à Ottawa.

Passionné de tennis, il est devenu l’un des meilleurs joueurs canadiens chez les juniors avant de décider de suivre les traces de son père John Bennett Perry, qui était acteur.

Il a fait ses débuts au petit écran avec des apparitions dans les séries Charles in Charge, Growing Pains, Who’s The Boss et Beverly Hills 90210.

Il a tenu son premier rôle au cinéma en 1988 dans le film A Night in the Life of Jimmy Reardon, où il a donné la réplique à River Phoenix.

La gloire avec Friends

C’est la série Friends qui l’a véritablement révélé et qui l’a propulsé dans les hautes sphères d’Hollywood.

Dans cette série-culte, qui a pris l’antenne en 1994 à NBC, il incarnait Chandler Bing. Pendant 10 saisons, on a pu suivre l’évolution et les tribulations de ce jeune à l’humour unique aux côtés de ses amis incarnés par Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Leblanc (Joey) et Matthew Schwimmer (Ross).

Ouvrir en mode plein écran Les acteurs de la série Friends, de gauche à droite, en 2001 : David Schwimmer, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Matt LeBlanc et Lisa Kudrow. Photo : Getty Images

Friends a fait de ses six acteurs des célébrités. À la fin de la série, ils étaient chacun payé environ un million de dollars par épisode.

Ils se sont retrouvés pour Friends: The Reunion, une émission spéciale diffusée en 2021 portant sur les dessous de la série américaine.

Le rôle de Chandler Bing a valu à Matthew Perry une nomination aux Emmy en 2002. Au cours de sa carrière, il y a obtenu quatre autres nominations, dont deux pour son rôle de Joe Quincy dans The West Wing.

L'acteur canado-américain luttait depuis des années contre des problèmes de dépendance et avait fait plusieurs séjours dans des centres de réadaptation. Dans sa biographie parue en 2022, intitulée Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, il s’était d’ailleurs ouvert sur ses problèmes de consommation de drogue et d’alcool.

J’ai probablement dépensé 9 millions $ pour devenir sobre , avait-il confié en entrevue au New York Times à l’automne 2022.

Selon TMZ, aucune drogue n'a été trouvée sur les lieux du décès.

Même s’il a surtout été actif à la télévision, Perry a continué de faire des apparitions au grand écran. Il a notamment joué dans les films Fools Rush In et The Whole Nine Yards.

Avec les informations de Agence France-Presse