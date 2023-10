La 43e finale des Jeux de l’Acadie s’organise à Bouctouche

Des sessions de travail ont eu lieu samedi à l’École Clément-Cormier de Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. On s’affaire à préparer la 43e finale des Jeux de l’Acadie.

À moins d’un an de Bouctouche 2024, les réflexions sont ouvertes pour offrir une belle finale aux athlètes et à tous les participants.

Pour Luc Arseneau, directeur général de la Société des Jeux de l’Acadie, il faut améliorer le nouveau système d’organisation en deux blocs testé pour la première fois cette année à Memramcook.

Ouvrir en mode plein écran Luc Arseneau Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Au cours des finales précédentes, environ 1500 jeunes se rendaient dans la communauté hôtesse pour cinq jours. Cela présentait des défis, tant au niveau des infrastructures que de la logistique. D’où l'organisation en deux blocs essayée l’été dernier à Memramcook.

Yves Arseneau, président de la Société des Jeux de l’Acadie, a expliqué samedi dans une entrevue au Téléjournal Acadie qu’on souhaitait améliorer le format de l’événement pour répondre aux besoins de tous les partenaires des Jeux de l'Acadie .

Après des années de vache maigre , dit Yves Arseneau, l'intérêt est renouvelé pour les Jeux de l'Acadie. L'organisation avait lancé en 2019 un appel aux municipalités pour qu'elle manifestent davantage d’intérêt.

Force est de constater que cet appel a été entendu et n'a pas été déraillé par la pandémie, a souligné Yves Arseneau. Il dit que sept ou huit municipalités sont intéressées à présenter une finale dans les prochaines années.

Ouvrir en mode plein écran Juliette Mini Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Stéphane Labrie et Juliette Mini, des délégations de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, respectivement, ont fait part de leurs attentes et observations.

Juliette Mini aimerait que les Jeux de l’Acadie reviennent à une version à cinq jours. Parce que pour nous, le transport est un grand enjeu , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Mélanie McGrath Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Mélanie McGrath, du comité d’organisation, pense que l’impact des jeux ne se limite pas à Bouctocuhe. C’est toute la région de Kent qui se prépare pour cet événement.

Peu importe quelle formule sera retenue, on sera prêt, dit-elle. On va s’y adapter et on est capable d'offrir le programme qui sera choisi.

D’après le reportage de Babatundé Lawani et avec des renseignements de Janic Godin