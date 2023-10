Un piquet d’information de pilotes d’Air Canada à l’aéroport international de Calgary

« Nous sommes ici, aujourd’hui, car le système de recrutement des pilotes est brisé, et améliorer notre convention collective est la seule façon qu'il est possible de retenir et d'attirer des pilotes », affirme Gilles Boissonneault, un pilote d’Air Canada basé à Winnipeg.

Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil