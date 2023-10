Attention aux conditions hivernales dans les montagnes, préviennent des sauveteurs

Avec l’arrivée des premiers flocons, le service de recherche et de sauvetage North Shore Rescue, situé à North Vancouver, en Colombie-Britannique, rappelle aux amateurs de plein air de bien se préparer avant de s’aventurer en montagne.

L’organisme constate une hausse d’appels à l’aide à cette période de l’année, car les gens sont pris au dépourvu, avec les températures plus fraîches et le coucher du soleil qui survient plus tôt.

Les gens voient qu'il fait chaud en ville et qu'il y a du soleil, mais lorsqu'on se retrouve à l'ombre dans les montagnes, c'est une tout autre histoire. [...] Il y a donc des conditions hivernales et [il faut] s'y préparer , explique Mike Danks, chef d’équipe de North Shore Rescue.

Selon lui, quelques personnes qui ne s’étaient pas assez couvertes et qui ont passé la nuit dehors se sont réveillées déshydratées et en état d’hypothermie.

Que faire pour se préparer?

Mike Danks rappelle donc qu’il faut bien préparer la randonnée qu’on s’apprête à faire et que celle-ci soit bien adaptée à son niveau de forme physique.

Il conseille de se munir de couches supplémentaires, nécessaires pour se tenir au chaud en cas d’attente des secours, et de chaussures adaptées aux conditions hivernales.

Apporter de l’équipement de randonnée supplémentaire est recommandé, selon lui, que ce soit pour soi ou pour venir en aide à un autre randonneur.

Mike Danks encourage les personnes qui se retrouvent dans une situation difficile lors d’une randonnée à appeler le service de recherche et de sauvetage rapidement. Si nous pouvons vous aider à sortir de cette situation par téléphone, c'est ce que nous ferons.

Il faut s’assurer, dans ce cas, que la batterie de son téléphone cellulaire soit complètement chargée avant de partir, et d'avoir une batterie supplémentaire.

Enfin, Mike Danks insiste sur l’importance d'informer quelqu'un de l'endroit où se déroule la randonnée, de l'heure projetée du retour et du moment où cette personne doit appeler à l'aide.