La guerre Israël-Hamas cause des tensions sur les campus canadiens

Sanad Al Ajrami, un étudiant en deuxième année à l'Université York de Toronto, a investi beaucoup de temps et d'énergie pour organiser des rassemblements ce mois-ci dans le but de sensibiliser à la situation difficile des Palestiniens à Gaza. Il souhaitait également rendre hommage à des membres de sa famille qu'il a perdus durant le conflit en cours entre Israël et le Hamas.

Cependant, un incident violent survenu à la fin d'un de ces rassemblements l'a laissé sous le choc. Quelqu'un s'est approché, a arraché le microphone de mes mains [...] et m'a presque poussé dans la fontaine , se souvient M. Al Ajrami. J'ai essayé de reprendre le microphone, mais cette personne m'a frappé et repoussé violemment.

De son côté, Jacob Burman, un étudiant en quatrième année, affirme que les tensions sont plus vives que jamais.

Des experts disent s’inquiéter de ces tensions et de ses effets sur la liberté d’expression, essentielle dans les universités, disent-ils.

Insécurité

Les deux étudiants interviewés disent qu’ils ne se sentent plus en sécurité à l’université.

M. Al Ajrami précise qu'il n'a toujours pas reçu de nouvelles du service de sécurité de l'Université York à propos d'éventuelles mesures qui seraient prises à l'encontre de l'individu qui l’aurait agressé.

Il souligne l'importance de pouvoir débattre et discuter en toute sécurité sur les campus universitaires : Comment allons-nous progresser si nous n'avons pas ces espaces sécurisés?

M. Burman, lui, affirme que la situation est particulièrement difficile pour les Juifs qui sont très visibles ou qui portent l'étoile de David, comme moi . Il se souvient d'avoir été violemment pris à partie par des inconnus alors qu'il se tenait aux côtés d’une personne qui brandissait un drapeau israélien.

Bien que les rassemblements de protestation sur le campus aient jusqu'à présent été largement pacifiques et que la présence d'agents de sécurité ait été renforcée, M. Burman constate que l'atmosphère à l'Université York a changé. Il y a eu des accrochages par le passé, mais jamais rien d'aussi grave. Aujourd'hui, je ne me sens plus du tout en sécurité.

Augmentation des tensions

La crise au Moyen-Orient et les discussions houleuses au sujet de la guerre entre Israël et le Hamas ont également eu pour effet d'exacerber les tensions sur de nombreux campus universitaires canadiens, où des rassemblements ont été organisés dans plusieurs établissements.

Par exemple, les associations étudiantes des universités York et Métropolitaine de Toronto ont réprimandé leurs associations étudiantes pour leurs prises de position sur le conflit en cours.

Les campus canadiens sont des endroits complexes où naviguer en ce moment, qu'on soit étudiant, membre du corps enseignant ou administrateur , déclare Shannon Dea, professeure de philosophie à l'Université de Regina.

Nous entendons de plus en plus souvent parler d'antisémitisme et d'islamophobie sur les campus et dans d'autres lieux publics. Les gens se rassemblent avec beaucoup de douleur et pas toujours avec beaucoup de compassion, ce qui transforme les universités en lieux particulièrement délicats en ce moment.

Elle rappelle que les administrateurs universitaires ont non seulement la responsabilité de défendre la liberté d'enseignement et la liberté d'expression sur les campus mais aussi celle de garantir la sécurité des étudiants, du personnel et des membres de la communauté.

Les leaders de demain

Avec le multiculturalisme canadien, il est naturel que des étudiants originaires du Moyen-Orient ou ayant des liens avec cette région fréquentent nos universités , explique Dax D'Orazio, chercheur en liberté d'expression et en discours public au Canada.

Il décrit les campus universitaires comme un champ de bataille politique crucial , comme des endroits où naissent de nouvelles idées audacieuses et où incubent les leaders d'opinion que nous verrons au cours des prochaines décennies .

Dans ce contexte, M. D'Orazio estime qu'il est crucial que les leaders universitaires agissent avec prudence.

Les universités sont des lieux où nous souhaitons avoir des débats et des discussions critiques, difficiles, voire dérangeantes, sur des sujets importants, tant sur la scène nationale qu'à l'échelle internationale , dit-il.

Lorsque les universités ne sont pas capables de mener à bien ces débats et ces discussions, que ce soit parmi les étudiants ou chez les universitaires, cela peut jeter un froid sur le reste de la société.

