Le travail périlleux des équipes humanitaires à Gaza

Alors que la situation à Gaza devient catastrophique et que les frappes sur l'enclave palestinienne s’intensifient, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) sonne l’alarme. Le temps est compté pour les civils et, selon cette agence, une pause humanitaire « d’une durée raisonnable » est d’une urgence absolue.

Le secrétaire général de l’ ONU , Antonio Guterres, a relancé son appel pour un cessez-le-feu en appelant à un moment de vérité dans un contexte où les vivres, l’eau et les médicaments entrent au compte-gouttes et peinent à répondre aux besoins pressants d'un million de déplacés, plongés dans le noir depuis samedi et coupés du monde.

En entrevue aux Coulisses du pouvoir, la commissaire générale adjointe des Nations unies pour les réfugiés palestiniens ( UNRWA ), Natalie Boucly, affirme qu’une catastrophe humaine et sanitaire est imminente et que le travail humanitaire se complique, faute de carburant.

Ça va être très difficile : un jour, deux jours, trois jours, cela dépend de ce qui entre. On ne pourra plus fonctionner alors que la population se tourne vers l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Nous restons là, nous n'avons pas abandonné et nous ne partirons pas. La population se tourne vers nous, mais [elle] commence à être en colère aussi : il y a un sentiment d'abandon.

De plus, pendant que la communauté internationale peine à s’entendre sur la forme d’un arrêt du conflit pour le passage de l’aide humanitaire entre les propositions de cessez-le-feu, de trêve humanitaire et de pause humanitaire, les civils souffrent et le travail humanitaire est de plus en plus dangereux.

On peut l'appeler comme on veut : une pause, une trêve humanitaire ou un cessez-le-feu humanitaire… Le principal, c'est que, quoi que vous l'appeliez, il faut certaines caractéristiques, c'est-à-dire une pause [...] d’une durée raisonnable.

Mme Boucly explique qu'avant le conflit, 500 camions d’aide humanitaire entraient quotidiennement à Gaza. Or, depuis, ce n’est qu'un peu plus de 80 camions au total [en date de vendredi] qui ont pu s'y frayer un chemin, alors que les besoins d’une population de déplacés sont immensément plus grands depuis le blocus.

Ouvrir en mode plein écran Natalie Boucly, commissaire générale adjointe des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), en entrevue avec Daniel Thibeault. Photo : Radio-Canada

Pour acheminer l’aide, il faut un couloir humanitaire. Elle espère également qu’un minimum de 100 camions pourront entrer quotidiennement à Gaza.

La question brûlante du carburant

Mme Boucly souligne également que le carburant est le nerf de la guerre. En effet, en plus de permettre le transport de l’aide directe et du matériel médical, le carburant alimente les centrales de dessalement qui fournissent l’eau potable, et il permet aussi de faire fonctionner des boulangeries, des hôpitaux et des écoles où s'abritent des civils.

La commissaire des Nations unies pour les réfugiés palestiniens comprend les réticences à l'idée d'envoyer du carburant à Gaza : on craint qu’il ne tombe aux mains du Hamas. Cependant, elle affirme que l’ UNRWA , présente depuis 70 ans à Gaza, s’assure que l’aide arrive à bon port, notamment auprès de 22 centres de santé et d'écoles dont l’agence onusienne dispose.

Il [le carburant] ne sera pas redirigé à des fins non humanitaires. Nous, on n'a aucune tolérance pour ça. Après, le risque zéro n'existe pas. Il peut y avoir des incidents, [...] mais tant que tout est sous notre contrôle, nous nous portons garants.

Elle reconnaît néanmoins que le risque zéro n’existe pas et que l'éventualité d’une embuscade du Hamas est présente.

Un travail humanitaire essentiel mais à haut risque

Au cours de la journée de vendredi seulement, 14 membres du personnel de l' UNRWA ont été tués dans les bombardements. L’équipe de Mme Boucly a perdu plus de 55 membres de son personnel depuis le début du conflit, sans compter des membres de leurs familles.

Cela survient alors que, selon le droit international humanitaire, les installations, les locaux et les bureaux des Nations unies, où trouvent refuge près de 60 000 déplacés, sont des lieux qui devraient être protégés des bombardements sous le drapeau, la bannière bleue , des Nations unies.

À l’heure d'écrire ces lignes, le Conseil de sécurité de l’ ONU avait adopté une résolution pour une « trêve humanitaire immédiate et soutenue », mais les frappes israéliennes s'étaient intensifiées, rougissant le ciel de Gaza et coupant l’électricité et les communications entre les civils, les équipes sur le terrain et le reste du monde.

