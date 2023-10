Matane inaugure sa plateforme de compostage

La Ville de Matane a inauguré samedi matin sa nouvelle plateforme de compostage, près d’un an après l’arrivée des bacs bruns sur son territoire.

Il s’agit de l’aboutissement d’un projet de 3,8 millions de dollars issu d’un partenariat entre les MRC de La Matanie et de La Haute-Gaspésie. L'objectif est de détourner 85 % des matières organiques du dépotoir d’ici cinq ans.

La plateforme munie d’un dôme à aire ouverte a déjà reçu près de 1400 tonnes de matières organiques depuis le mois de janvier.

On est content parce qu’il y a une progression de participation, on est passé de 60-70 tonnes par mois à 200-230 tonnes par mois les derniers mois , affirme le coordonnateur à l’environnement et au développement durable à la Ville de Matane, Éric Côté.

Éric Côté est le coordonnateur à l'environnement et au développement durable à la Ville de Matane.

Les partenaires veulent traiter 5000 tonnes de résidus annuellement d’ici cinq ans, en intégrant graduellement les matières compostables provenant des commerces du territoire.

Le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, voit le compostage à la fois comme un geste écologique et une façon de diminuer les coûts de gestion des matières résiduelles.

Le préfet de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez

Ça coûte 60 $ de moins la tonne de traiter des matières organiques comparativement aux matières résiduelles qui vont dans le LET. C’est considérable! Il faut que les citoyennes et citoyens le prennent en compte , fait-il valoir.

C’est une pierre deux coups!

La Ville de Matane estime qu’une tonne de matières résiduelles enfouies coûte 153 $ tandis que la même quantité de matières résiduelles compostées coûte 91 $.

Le préfet de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, le maire de Matane, Eddy Métivier et le préfet de La Matanie, Andrew Turcotte

Pour l’occasion, des élus présents ont planté un amélanchier, dont la terre a été fertilisée avec le premier lot de compost produit localement.

C’est un exemple au niveau de la collaboration inter- MRC avec La Haute-Gaspésie et La Matanie qui viennent ici sur le site de Matane, c’est une belle synergie. C’est un pas en avant pour notre planète , croit le maire de Matane, Eddy Métivier.

La maire de Matane, Eddy Métivier

Seule la municipalité de Saint-Léandre n’a pas adhéré au système de collecte organisé conjointement par les MRC de la Haute-Gaspésie et de La Matanie.

Sensibiliser le public des conséquences du plastique

Il reste toutefois de l’éducation à faire auprès des 32 000 citoyens qui peuvent acheminer leur compost vers la nouvelle plateforme. L’infrastructure n’est pas conçue pour traiter les plastiques biodégradables.

Le compost réduit d'environ 56% de son volume dû à l'évaporation de l'humidité qui s'y trouve.

L’enjeu principal c’est toujours les sacs de plastique , admet le maire. Ça amène une double manipulation lorsqu’on reçoit les matières […]. On est obligé d’étendre ce qu’on reçoit pour que des employés trient à la main les fameux sacs de plastique , raconte Eddy Métivier.

Il y a encore des gens qui envoient des trucs là-dedans qui ne vont pas nécessairement là, comme des bouts de fer et de verre, et ça contamine le compost , ajoute Andrew Turcotte, préfet de la MRC de La Matanie.

Andrew Turcotte, préfet de la MRC de La Matanie

Le coordonnateur à l’environnement et au développement durable, Éric Côté, assure que des activités de sensibilisation et d’éducation seront organisées dans les prochains mois.

La mise en place de la collecte des matières compostables ne s’est pas faite de manière uniforme dans la région.

La Matanie et La Haute-Gaspésie compostent depuis moins d’un an, alors qu’aux Îles-de-la-Madeleine, on composte depuis 27 ans et depuis 11 ans dans la MRC de Rocher-Percé. Les citoyens de la Baie-des-Chaleurs, quant à eux, attendent toujours l’arrivée du bac brun.

D’après le reportage d’Isabelle Larose