Les inspecteurs du ministère de l'Environnement du Québec vont de moins en moins souvent sur le terrain pour constater les cas de pollution ou pour recenser des manquements. Le gouvernement Legault affirme que cela est imputable à la pandémie.

Il y a trois ans, le ministère a laissé les projets jugés à faible risque environnemental aller de l’avant sans obtenir d'autorisation ministérielle; une simple déclaration de conformité (Nouvelle fenêtre) du promoteur suffisait. Le ministre Benoit Charette affirmait que cette réforme allait permettre à ses équipes de se concentrer sur les projets à risque plus élevé.

Toutefois, ce n’est pas ce qui s’est passé : le nombre d'inspections de ces projets plus risqués diminue année après année, révèlent les données obtenues par Radio-Canada.

L'an dernier, le ministère a délivré 2302 autorisations ou permis à des projets qui risquent de nuire à l'environnement. Sur ce nombre, il y a eu 817 inspections, dont 494 sur le terrain. C'est donc dire que les inspecteurs du ministère sont allés constater la conformité des projets sur place dans moins du quart des dossiers pourtant jugés à risque moyen ou élevé.

Les données dévoilées grâce à la Loi sur l'accès aux documents démontrent que le nombre de ces inspections diminue continuellement depuis la réforme de 2020.

Le manque de présence des inspecteurs peut nuire à la protection des milieux naturels, comme les milieux humides, démontrait le rapport de la Commissaire au développement durable, ce printemps.

Le ministre Benoit Charette avait pourtant promis (Nouvelle fenêtre) que la réforme allait permettre une attention plus importante pour les enjeux [sic] plus conséquents sur le plan de l'environnement .

Les directions régionales et le ministère auront dorénavant plus de temps pour se concentrer sur les projets qui ont une réelle incidence environnementale.

Il y a une incongruité dans le discours du ministre , selon le président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Christian Daigle, qui représente les quelque 300 inspecteurs qui travaillent pour le ministère de l'Environnement. Selon lui, on devrait faire une inspection pour chacun de ces 2300 dossiers .

C'est complètement aberrant. [...] On délivre des permis de polluer. Le ministère doit être le chien de garde.

Christian Daigle, président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec Photo : Radio-Canada

Le cabinet du ministre Benoit Charette confirme qu' une diminution a été observée et l'attribue notamment aux limitations lors des interventions que les restrictions de la pandémie ont apportées .

L’année 2023 est toujours en cours et nous attendrons les résultats avant de tirer des conclusions.

De son côté, le ministère assure que le nombre d'inspections de conformité réalisé annuellement est important et note que ces inspections ont mené à la notification de 167 avis de non-conformité et à l'imposition de 15 sanctions administratives pécuniaires.

Le ministère définit une inspection de conformité comme la première vérification complète du respect des engagements, conditions, restrictions et interdictions d’une autorisation environnementale . Cependant, il rappelle que d'autres inspections peuvent survenir tout au long de la vie d'un projet (par exemple à la suite d'une plainte ou lors d'un contrôle) et que ces inspections donnent lieu à la vérification partielle ou complète du respect de l'autorisation .

Nous avons donc analysé l'ensemble des inspections de tous les types pour constater que, là encore, il y a une baisse de la présence des inspecteurs sur le terrain.

Le nombre d'inspections sur le terrain a diminué de 27 % depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, tandis que celles réalisées à partir des bureaux ont augmenté de 35 %.

Avant 2018, les « inspections » hors site n'étaient pas considérées comme des inspections Depuis l’année de l’arrivée au pouvoir de la CAQ, le ministère inclut sous l'appellation inspection toute vérification faite à distance ( hors site ) par un inspecteur, par exemple au téléphone ou par ordinateur. Cette méthode de calcul est dénoncée par des inspecteurs et par leur syndicat. Avant 2018, le ministère n'appelait pas cela des inspections hors site mais des vérifications autres qu'inspections .

Dans une lettre adressée au SFPQ en 2020 dont nous avons obtenu copie, un sous-ministre adjoint assure que les inspections de conformité resteront au cœur des préoccupations du ministère malgré la réforme.

Il se dit aussi convaincu que le nombre de ressources dans chacune des directions régionales permet d'assurer la surveillance et le contrôle appropriés du respect de la législation environnementale .

En analysant toutes les inspections de conformité, quel que soit le niveau de risque (faible, moyen ou élevé), on constate que leur nombre sur le terrain est en chute libre depuis les dernières années.

L'an dernier, les promoteurs ont envoyé 2117 attestations de conformité au ministère pour mettre en branle des projets jugés à faible risque environnemental. De ce nombre, il y a eu 710 contrôles de conformité, dont seulement 102 sur le terrain.

Le ministère assure qu'une faible proportion des déclarations des promoteurs se révèlent non conformes. L'an dernier, la conformité a atteint les 95,5 %.

Il y a déjà eu un cas médiatisé qui montre que les déclarations de conformité ont leurs limites. Par exemple, le chantier du boulevard Béliveau, à Longueuil, a été autorisé par Québec grâce à une simple déclaration de conformité de la Ville alors qu'il menaçait des rainettes faux-grillons, une espèce protégée. Le gouvernement fédéral avait dû émettre un décret d'urgence pour stopper les travaux.

Des travaux sur le boulevard Béliveau à Longueuil en 2021 Photo : Radio-Canada

En 2019, Radio-Canada avait révélé que les inspecteurs avaient commencé à réaliser plus d’« inspections hors site » que d’inspections sur le terrain. Le phénomène s’est accéléré puisque, l’an dernier, deux fois plus d’ inspections ont été réalisées hors site (19 298) par rapport au terrain (10 167).

Avant, j'étais sur la route deux ou trois fois par semaine, alors que là, je sors une à deux fois par mois , avait par exemple raconté un inspecteur.

Le ministère de l'Environnement affirme qu'il y a 318 inspecteurs dans ses rangs, une hausse par rapport à 269 il y a cinq ans. Toutefois, le syndicat affirme plutôt que seulement 272 inspecteurs ont reçu une paie en date du 20 septembre 2023, en excluant les absences à cause de problèmes de santé, les congés parentaux et les départs à la retraite non remplacés, alors qu'ils étaient 278 cinq ans plus tôt.