Lettre sur la réforme en santé : les ex-PM ont agi librement, dit Pauline Marois

Pauline Marois estime que la sortie qu’elle a effectuée cette semaine avec cinq autres anciens premiers ministres du Québec pour demander au gouvernement de François Legault de modifier sa réforme de la santé a été faite dans les règles de l'art.

Le commissaire au lobbyisme Jean-François Routhier a reproché à Mme Marois, à Lucien Bouchard, à Jean Charest, à Pierre Marc Johnson, à Daniel Johnson et à Philippe Couillard d'avoir manqué de transparence dans leur démarche.

Dans une lettre adressée au premier ministre qui a été rendue publique mardi dernier, ils demandaient de ne pas abolir les conseils d'administration des établissements de santé, comme le prévoit le projet de loi 15.

Certains déplorent qu’ils aient agi comme porte-voix pour des institutions et des personnes qui œuvrent en coulisses depuis des mois pour tenter de faire fléchir le ministre de la Santé, Christian Dubé, c’est-à-dire des membres des conseils d’administration des centres hospitaliers universitaires (CHU) et des instituts universitaires spécialisés.

Je suis grande et j'ai assez d'expérience pour prendre mes décisions , s’est défendue Mme Marois samedi à Saint-Hyacinthe, où les militants du Parti québécois étaient réunis en conseil national.

Il y a quatre avocats parmi les six premiers ministres, je pense qu'ils doivent être conscients qu'il y a des règles à respecter. C'est une question que j'ai posée, à savoir si tout est correct et conforme à la loi sur le lobbying. On m'a répondu oui.

Pourquoi vouloir réparer ce qui n'est pas brisé?

En entrevue à Radio-Canada, Mme Marois est revenue à la charge et a déploré la perte d’autonomie que subiront les grandes institutions de santé du Québec avec la réforme du ministre Christian Dubé.

Publicité

Le projet de loi 15 vise notamment à intégrer les quatre centres hospitaliers universitaires ( CHUM , CUSM , CHUQ , CHU Sainte-Justine) et les trois instituts spécialisés (l’Institut de cardiologie de Montréal, l’Institut Philippe-Pinel ainsi que l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) dans le giron du ministère de la Santé et de la nouvelle agence Santé Québec.

Pourquoi vouloir réparer ce qui n'est pas brisé? a lancé Mme Marois. Ces grandes institutions ont une histoire, une expertise, et sont reconnues pour la majorité d'entre elles à travers le monde. Pourquoi ne pas leur permettre de continuer d'exister tout en s'associant, évidemment, et en partageant toute cette expertise?

Mme Marois ne conteste pas les orientations de la réforme du ministre de la Santé, Christian Dubé, et comprend sa volonté d’intégrer davantage les soins.

Il n'y a pas d'objection [à cet égard] de la part de ces institutions-là, mais il y a une objection à ce qu'on démantèle le corpus qu'elles représentent, parce que leur synergie fait en sorte qu'elles sont efficaces et aident vraiment le système public de santé.

Ce sont des institutions qui ont une immense expertise, qui font de la recherche, qui offrent des soins, qui font de l'évaluation de technologie, qui font de l'enseignement [...] et qui rendent service aux patients, aux malades , a-t-elle ajouté.

Publicité

Mettre fin à l’école à trois vitesses

Pauline Marois a pris part aux discussions sur la valorisation de l’éducation publique, qui figure au programme du conseil national du PQ en fin de semaine.

Après avoir milité pour la fin complète des subventions aux écoles privées, le Parti québécois propose maintenant de les financer à 100 % en échange de plus de mixité scolaire.

Ouvrir en mode plein écran Pauline Marois et Paul St-Pierre Plamondon au conseil national du Parti québécois Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

À l'heure actuelle, les écoles privées reçoivent du gouvernement des subventions qui correspondent à 60 % de ce qui est versé aux écoles publiques pour un élève dans le secteur régulier.

Avec les propositions péquistes, les écoles privées pourraient être financées à 100 % en acceptant de devenir conventionnées , c’est-à-dire si elles renonçaient à sélectionner leurs élèves en fonction des résultats scolaires ou de leur comportement. En contrepartie, celles qui refuseraient le conventionnement perdraient une partie de leur financement de l'État, qui passerait sous la barre des 50 %.

Je crois que c'est une proposition qu'il faut étudier avec sérieux. On est confrontés à un décalage : les écoles privées viennent écrémer les écoles publiques.

Ces propositions seront débattues en fin de semaine par les militants, qui doivent adopter les positions que le parti défendra au cours des prochaines années en matière d’éducation.

L’objectif poursuivi avec les nouvelles mesures consiste à assurer l'égalité des chances et à mettre fin à l'école à trois vitesses , qui est basée sur l’école publique avec un programme régulier, sur l’école publique sélective avec des programmes particuliers et sur l’école privée.

Selon le PQ , l’école à trois vitesses reproduit les inégalités et les élèves y reçoivent une éducation différenciée en fonction de leur origine sociale ou de leur rendement scolaire .

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a précisé samedi qu’il n'imposera pas à ses élus d'envoyer leurs enfants à l'école publique.

C'est sûr qu'idéalement, nos ministres de l'Éducation croient à notre système public, a indiqué M. St-Pierre Plamondon. Autant je pense que la valorisation de l'école publique est importante, autant je ne me lancerai pas dans des inquisitions. Moi, je fais mes choix.

Avec les informations de La Presse canadienne