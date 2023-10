Une course dans les sentiers de Val-Jalbert

Environ 140 coureurs ont participé au premier Défi endurance de la Ouiatchouan au Village historique de Val-Jalbert samedi.

Les participants pouvaient courir seuls ou en équipe pour une durée de quatre ou de six heures.

L'objectif était de faire le plus de boucles d'environ sept kilomètres dans le temps alloué.

L’idée était d’offrir un parcours différent aux coureurs de sentiers et de routes , explique l'organisatrice, Marie-Christine Dion.

Elle était satisfaite du bon déroulement de l'activité.

Le parcours était vraiment très varié. On ne montait pas les marches de Val-Jalbert, mais on allait dans les vieilles maisons. On parcourait ensuite une partie du sentier Ouiatchouan où c’était très mouillé aujourd’hui [samedi], mais les gens ont apprécié la variété des sentiers , a-t-elle indiqué.

Il s’agissait de la première édition de l’événement.