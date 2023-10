Négociations en éducation : 2000 personnes au rassemblement de la STF à Saskatoon

À Saskatoon, près de 2000 personnes ont participé au rassemblement organisé par la Fédération des enseignants de la Saskatchewan, samedi. Cette action syndicale s'inscrit dans le cadre des négociations entre le gouvernement de la Saskatchewan et le syndicat.

Le gouvernement provincial doit s'assurer de financer nos écoles, pas seulement pendant les années électorales, mais tout au long de l'année, a affirmé la présidente de la STF , Samantha Becotte. Il doit aussi inscrire une disposition qui garantit des fonds dans la convention collective pour les générations à venir.

Ce rassemblement des membres de la STF a eu lieu devant le bureau du ministre provincial Paul Merriman.

Le ministre Merriman siège au Conseil du Trésor de la province , a expliqué Samantha Becotte. Il a la possibilité d'augmenter le financement dans le système d'éducation publique.

Ouvrir en mode plein écran L'éducation publique rencontre une crise dans toutes les régions de la province, soutient la présidente de la STF. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Au cours de ce rassemblement, des enseignants se sont indignés des conditions qui persistent dans les salles de classe.

Nous avons constaté une érosion continue du financement en Saskatchewan et nous sommes ici pour exiger mieux pour nos salles de classe , explique Vincent Maner, un enseignant dans une école de Saskatoon.

Nous sommes ici pour demander le mieux pour nos élèves.

De son côté, le président de l'Association des enseignants et enseignantes fransaskois, Daniel Dion, a souligné le manque de ressources dans les écoles.

On a des écoles qui sont remplies et pleines à craquer , a-t-il affirmé. À PrinceAlbert, ils ont besoin d'une nouvelle. À Saskatoon, ils ont besoin d'une nouvelle école. On a des écoles pleines à Regina, déjà.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l'Association locale des enseignantes et des enseignants fransaskois, Daniel Dion, était au rassemblement de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan le 28 octobre 2023. Photo : Radio-Canada / Camille Cusset

Le syndicat et le ministère de l’Éducation tentent de négocier une nouvelle convention collective pour les enseignants depuis le mois de juin, alors que le contrat des enseignants a pris fin en août dernier.

Publicité

À l'heure actuelle, les négociations sont au point mort et la STF souhaite que le gouvernement provincial revienne à la table des négociations.

Vendredi, 95 % des membres du syndicat qui ont voté, ont donné le feu vert à des actions pour faire pression sur le gouvernement de la Saskatchewan.

Pour l'instant, aucune grève n'est planifiée par la STF , selon Samantha Becotte.

Une autre manifestation aura lieu le 4 novembre prochain à North Battleford.