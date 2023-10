Des résidents de Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard ont manifesté samedi pour demander la fermeture d’un centre communautaire qui vient en aide aux personnes sans-abri et à celles qui luttent contre des dépendances aux drogues.

Il y a déjà plusieurs mois qu’ils se plaignent du Community Outreach Centre, situé sur la rue Euston.

Les résidents sont traumatisés , a dit une manifestante, qui n’a voulu s’identifier que par le prénom Emmy. Les gens sont terrifiés .

Des gens manifestent pour demander la fermeture du Community Outreach Centre, samedi à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Elle affirme que des vols et des agressions ont eu lieu. Les données de la police ne confirment pas cette vision des choses.

Cet été, le chef de la police de Charlottetown, Brad MacConnell, a confirmé que 36 agressions avaient été signalées à ce centre l’année passée. Mais aucun de ces incidents n’a impliqué impliqué des résidents du quartier.

« Nos enfants méritent mieux », lit-on sur l'affiche de ce manifestant. Photo : Radio-Canada

Le centre est situé au centre-ville. Il est commun que ce type d’établissements soit situé dans les centres urbains, car c’est là que se trouve la clientèle.

Roxanne Carter-Thompson, la directrice du Community Outreach Centre, reconnaît que ce genre de lieu suscite presque toujours de la résistance.

Des gens manifestent pour demander la fermeture du Community Outreach Centre, samedi à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Elle dit que sans un tel centre, la clientèle errerait partout à travers la ville, plutôt que de recevoir de l'assistance à un seul endroit où il y a du personnel formé pour les accompagner.

La direction du centre avait suggéré de déménager sur la rue Park, à l'extérieur du centre-ville. La Ville a récemment refusé d’ouvrir un centre de prévention des surdoses de drogues à cet endroit.

Hailey Gallant Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Hailey Gallant, une mère de famille qui habite à proximité du Community Outreach Centre, dit qu’elle n’envoie plus sa fille de 7 ans jouer dehors.

Il est important de souligner que le centre est situé entre deux écoles et des résidences pour personnes âgées, des gens vulnérables , dit-elle.

Chalen MacPhail dit être témoin d'incidents chaque jour, sous ses fenêtres.

Il ne mâche pas ses mots quand on lui parle du centre. J'ai des amis qui ont eu des dépendances, et je crois sincèrement que si cette place avait existé quand ils étaient à leur plus bas, ils seraient morts aujourd'hui .

Fermez-le , dit-il. Ça ne fonctionne clairement pas. Leur clientèle est de pire en pire, ils de reçoivent pas d'aide.

Cet homme croisé à la manifestation de samedi brandit une affiche où il est écrit: «74 ans, évincé, sans-abri, a besoin d'un appartement d'une chambre, dort dans son VUS, battu par deux shérifs de la province». Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Le maire de Charlottetown Philip Brown affirme que le message est très clair , mais que c’est le gouvernement provincial qui doit ouvrir ses oreilles.

Il faut fermer le centre communautaire provincial sur la rue Euston , déclare-t-il. Comme je l'ai dit à tout le monde aujourd'hui, c'est la responsabilité provinciale. Ce n'est pas notre responsabilité à nous.

Le maire dit que la Ville fait ce qu’elle peut pour mitiger les problèmes. Juste la semaine passée, on a décidé d'ajouter un autre six policiers dans notre force municipale , mentionne-t-il. Il y a les travaux publics, qui nettoient autour du centre communautaire.

Ultimement, Philip Brown croit que la situation ne sera jamais résolue sans s'attaquer aux causes sous-jacentes, comme la crise du logement.

D’après le reportage de Louis-Philippe Trozzo