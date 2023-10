Journée portes ouvertes au palais de justice de Québec, pour ses 40 ans

Les palais de justice du Québec sont ouverts au public, mais, en général, les occasions de les visiter et de poser des questions sont rares pour les citoyens. Ce samedi, une journée portes ouvertes était organisée à celui de Québec pour souligner son 40e anniversaire. Les visiteurs ont ainsi eu accès, de près, aux rouages du système judiciaire et ont pu voir des endroits normalement fermés au public.

Il y a toujours eu un accès à la justice. Maintenant, amener les gens à s'y intéresser, c'était autre chose , admet le directeur du palais de justice de Québec, Jimmy Vaillancourt. La dernière fois que ce genre d’activité a eu lieu à Québec, c’était en 2009.

Jimmy Vaillancourt est directeur du palais de justice de Québec Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

L’invitation a attiré plusieurs dizaines de personnes. Elles ont pu visiter les lieux, assister à des conférences données par des organismes ou des juges qui siègent à des audiences de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec aux chambres criminelle et pénale, civile, de la jeunesse, ou encore des petites créances.

Combien de temps dure une audience en moyenne? Qu’est-ce qui permet de prévoir la durée d’un procès? Comment réussit-on à prendre une décision en sachant les conséquences qu’elle peut avoir? Les questions posées au juge ont montré l’intérêt des participants envers les gros procès médiatisés.

Mais, au quotidien, en plus de ces procès, d'autres types d'audiences et d'autres services sont aussi offerts au palais de justice. Les exposants, des avocats, à des groupes d'aides comme JuriPop, aux représentants de ministères et de services policiers, ont tenté de répondre aux questions en donnant aussi de l'information aux participants.

C'est clair que de démystifier, c'est important , affirme Vanessa Drolet, avocate au Centre de justice de proximité de Québec. Les gens ne connaissent pas leurs droits, leurs obligations et c'est tout à fait normal, on n'apprend pas ça à l'école malheureusement.

L'activité vise à mieux faire connaître les rouages du système judiciaire au Québec pour que le public le comprenne mieux, mais aussi pour y attirer de la relève dans les emplois qui y sont liés. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

Voir l'évolution des pratiques

Ces portes ouvertes ont aussi permis de constater comment les tribunaux de la province ont changé au fil des ans. Notamment depuis la pandémie, rappelle le directeur du palais de justice Jimmy Vaillancourt. C'est l'utilisation, par exemple, de la visio comparution, qui se faisait très peu avant, mais qui est devenue pratique courante, surtout au criminel. Il y a une fluidité et une rapidité. On est passé de journées ici où on avait une centaine de détenus à maintenant où on en a 15. Ces détenus ne sont plus nécessairement transportés au palais.

Jimmy Vaillancourt explique que toutes les salles sont maintenant bien équipées pour ces comparutions par vidéo. D'ailleurs, le ministère de la Justice ne compte pas revenir en arrière sur ce type de comparutions. Au contraire, peut-on comprendre d'un avis d'appel d'offres publié jeudi pour le rehaussement des infrastructures technologiques en audiovisuel , pour Montréal et Québec.

Le ministère souhaite que les salles d'audience soient équipées d'appareils certifiés Teams Rooms pour remplacer ceux de type CODEC.

L'extérieur du palais de justice de Québec Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Démystifier la justice et éveiller des vocations

Pour les exposants et les responsables du palais, la journée portes ouvertes permet de déboulonner certains mythes, mais vise aussi à attirer de futurs employés.

Tous ces partenaires-là, comme nous, subissent une crise de la main-d'œuvre. On sait que plusieurs personnes sont intéressées par la justice, mais c'est encore une espèce de... il y a un travail de démystification qui est à faire , concède M. Vaillancourt.

Une des participantes, qui a été assermentée comme avocate dans l’une des salles du palais, a tenu à amener ses enfants. C'était important pour moi de montrer à mes enfants ce qu’est la justice , explique-t-elle.

Avec les informations de Jérémie Camirand