Vers une algoculture madelinienne

Consommer des algues cultivées aux abords de l'archipel madelinot, c'est le projet de l’entrepreneur et pêcheur de homard madelinot, Olivier Renaud. Il développe en partenariat avec Merinov et l’École des pêches et d’aquaculture du Québec (ÉPAQ) une filière d’algoculture en mer aux Îles-de-la-Madeleine.

Le pêcheur souhaite exploiter une autre ressource en dehors de la saison de pêche du homard. Comme pêcheur de homard, je vois ça comme une opportunité pour donner une plus-value aux activités de pêche , explique-t-il.

Les algues sont un produit très polyvalent. Différentes avenues sont possibles, mais de prime abord, on vise l’alimentation avec le savoir-faire des Îles-de-la-Madeleine pour valoriser les produits locaux.

Ouvrir en mode plein écran Olivier Renaud (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Conserverie de l'Île d'Entrée

Pour le moment, ce projet expérimental se fait sous la bannière de son entreprise, La Conserverie de l’île d’Entrée.

Je ne peux pas encore en dire beaucoup plus, mais la démarche dans la culture des algues sera sous peu intégrée sous une autre [entreprise], donc avoir sa propre entité , annonce-t-il.

Une entreprise de l’île d’Entrée se lance dans l’algoculture.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Au coeur du monde. Une entreprise de l’île d’Entrée se lance dans l’algoculture ÉMISSION ICI PREMIÈRE Au coeur du monde Écouter l’audio (Une entreprise de l’île d’Entrée se lance dans l’algoculture. 10 minutes 10 secondes) Durée de 10 minutes 10 secondes 10:10

Jeunes algues en aquarium

Olivier Renard indique que plusieurs recherches sont en cours avant de lancer la filière.

L’étudiante à la technique d’aquaculture à l’ ÉPAQ , Caroline Marcotte, participe d'ailleurs à un projet de recherche sur la culture de macroalgues pour la Conserverie de l’île d’Entrée. Elle étudie l'élevage de mollusques en suspension, soit les moules, les pétoncles, les algues et d'autres organismes.

Présentement, je travaille en écloserie dans les laboratoires de l’ ÉPAQ , explique-t-elle. Les bébés algues sont installés sur des collecteurs, soit des cordelettes enroulées sur un tuyau de PVC, qui est placé dans des aquariums pour que les algues puissent grandir , précise-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Caroline Marcotte, une étudiante de l’École des pêches et de l'aquaculture du Québec (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté :EPAQ

L’algoculture, notamment celle des Saccharina latissima, communément appelée laminaires sucrées, se fait sur de grandes structures subflottantes. Mme Marcotte ira installer aux Îles-de-la-Madeleine en novembre prochain ses bébés algues en mer pour qu’ils poursuivent leur croissance.

D’ici quelques semaines, les algues seront assez grandes pour aller dérouler les cordelettes sur les [structures] qui sont placées en mer là où les algues vont vraiment pouvoir grandir , mentionne-t-elle.

En mai dernier, la Conserverie de l’île d’Entrée avait d’ailleurs bénéficié d’une aide du MAPAQ d’un peu plus de 47 000 $ pour développer un procédé de culture de macroalgue.

Le projet de collecteurs d’algues d’une étudiante de l’ÉPAQ.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Au coeur du monde. Le projet de collecteurs d’algues d’une étudiante de l’ÉPAQ ÉMISSION ICI PREMIÈRE Au coeur du monde Écouter l’audio (Le projet de collecteurs d’algues d’une étudiante de l’ÉPAQ. 8 minutes 52 secondes) Durée de 8 minutes 52 secondes 8:52

Culture versus cueillette

Si la question de la réglementation entourant la cueillette d’algues au Québec a fait couler beaucoup d’encre récemment, l’algoculture et la cueillette sauvage d’algues ne sont pas réglementées de la même manière.

Puisque la culture et la croissance algale se font en suspension dans l’eau, la notion de cueillette et d’arrachage accidentel auxquels sont confrontés les plongeurs-cueilleurs d’algues ne s’applique pas aux algoculteurs.

Dans le permis de récolte de plantes marines, qui découle de la Loi sur les pêches, il est indiqué que les récolteurs sont tenus de récolter l’algue à la main à l’aide d’un objet tranchant pour éviter d’arracher le pied de l’algue du fond marin. Les récolteurs s’exposent donc à des sanctions en vertu de cette même loi, même si l’arrachage est accidentel.

C’est sûr qu’on fait une petite récolte précise d’infimes quantités pour prendre nos géniteurs, qui vont servir au final à stocker notre banque génétique de semences. Mais à part ça, [la réglementation] ne nous concerne pas du tout , constate Olivier Renaud.

Le pêcheur est toutefois d’avis que de plus amples recherches scientifiques devraient être complétées pour documenter la filière des algues au Québec qui devient de plus en plus importante à ses yeux.

Le travail qu’on fait actuellement et les produits qu’on découvre, c’est merveilleux.