Dès jeudi, une petite révolution aura lieu dans les 12 chaumières rimouskoises qui participent au défi zéro déchet. La Ville de Rimouski, qui est l’instigatrice de l’initiative, les épaulera pendant six mois pour favoriser un meilleur tri des déchets à la maison.

L'accompagnement sera serré, mais convivial , précise le conseiller en environnement, Mathieu Geneau. Il va y avoir des conférences et des rencontres mensuelles pour les foyers , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Mathieu Geneau, le conseiller en environnement de la Ville de Rimouski, aurait aimé voir davantage de ménages s'inscrire au défi. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L’objectif est de réduire au maximum la masse de matières résiduelles que les individus produisent, qu’elles soient recyclées, enfouies ou compostées.

Pour mesurer le succès du projet, la Ville fournira le matériel nécessaire pour effectuer des pesées des différents déchets dont les volontaires doivent disposer.

Or, la Ville aurait aimé attirer plus de gens dans ce défi. Elle espérait recruter une vingtaine de familles dans la voie du zéro déchet. Pourquoi y a-t-il moins d’inscriptions que prévu? Ça reste à déterminer, mais on va être complètement dédiés à ceux qui se sont inscrits , se console M. Geneau.

Le projet est financé par le Fonds écoresponsable de la Ville de Rimouski. Les résidents des 12 demeures participantes se retrouveront jeudi pour la soirée de lancement.

