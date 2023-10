Les légendes et les mystères non résolus d’Edmonton

Qu’est-il arrivé au frère Antoine au Campus Saint-Jean? Pourquoi les chats se rassemblent-ils sur les marches de l'École secondaire Old Scona à minuit? Les vieux bâtiments de la capitale provinciale comportent leurs mystères que la fête d’Halloween appelle à vouloir découvrir.

Cet ancien hôtel est le lieu d’un terrible meurtre , raconte, mégaphone à la main, Jennifer Townsend. La guide tient en haleine un groupe d’une trentaine de personnes réunies dans les rues d’Old Strathcona. C’est ici, dans la chambre 16, que, dans les années 1980, un homme a sauvagement tué et découpé en morceau une prostituée. Depuis, des employés nous ont rapporté avoir vu le fantôme d’une femme rôder dans ces couloirs.

Dans le quartier du centre-sud d’Edmonton, la nuit est tombée, la neige s’est déjà installée et la température est en dessous de 0 degré Celsius, mais les participants restent attentifs aux histoires racontées par l’une des guides d'Edmonton Ghost Tours, une entreprise de circuits historiques et d’épouvante à Edmonton.

Pendant une heure, Jennifer Townsend passe en revue les événements les plus sordides et mystérieux de son répertoire, s’arrêtant devant les lieux d’intérêt.

C’est ma période préférée de l’année , témoigne Fiona Davie, qui est venue avec sa fille et des amies. J’aime les choses effrayantes.

Autrefois une ville à part entière, Strathcona regorge de bâtiments historiques, comme le Princess Theatre, un théâtre construit au début du XXe siècle, aujourd’hui en vente. Les spécialistes des phénomènes paranormaux indiquent qu’une dénommée Sarah Anne occupe les lieux depuis sa mort.

Une jeune femme en tenue blanche de mariage déambulerait dans les couloirs et la salle de spectacles , raconte Jennifer Townsend avec emphase.

Ouvrir en mode plein écran Le Princess Theatre est l'un des plus anciens théâtres de l'Ouest du Canada. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

Les humains ne seraient pas les seules créatures de l’au-delà à rendre visite aux mortels. L’une des plus anciennes académies de l’ouest du Canada, l'École secondaire Old Scona, aurait elle aussi ses occupants.

Selon les guides d'Edmonton Ghost Tours, les terrains autour de l’établissement privé construit en 1908 cacheraient un cimetière d’animaux. Un prétendant à l’école de médecine les aurait ensevelis à la suite d’expériences chirurgicales personnelles, au milieu des années 1940.

C’est mon histoire préférée , commente Fiona Davie. Je la trouve vraiment intéressante. La prochaine fois que je me promènerai dans ces rues, je vérifierai si un fantôme n’est pas en train de m’épier.

L’esprit du frère Antoine

À l’initiative de la conteuse Nadine Bayley, des visites d’épouvante sont aussi organisées à l’Université de l'Alberta, notamment sur le site du Campus Saint-Jean, lequel a aussi ses faits intrigants.

Il y avait des rumeurs qui étaient que si on rentrait trop tard, on risquait de se faire attraper par le père Antoine et de tomber des escaliers , raconte Frank McMahon qui, avant de devenir le doyen du Campus Saint-Jean, a fréquenté l'établissement dans les années 1950. Le professeur émérite n’a fait que brièvement la connaissance du frère Antoine Kowalczyk, légendaire homme d'Église du début du XXe siècle, mais il se souvient des rumeurs qui l’entouraient.

On disait qu’un matin, il s’était présenté à la chapelle avec des bleus partout. Il refusait de dire ce qu’il s'était passé et on n’a jamais trouvé d’autres explications que celle qu’il avait été attaqué par le diable.

Issu d’une famille de Polonais catholiques, le frère Antoine était connu dans la communauté comme un travailleur acharné. Après plusieurs années de service dans diverses localités de l'Alberta, il a été transféré à Edmonton dans les années 1910, après un accident tragique avec une machine qui lui a coûté son bras.

Pour l’aider à continuer ses activités physiques, le frère s’est fait installer une prothèse ayant la forme d’un crochet, particularité qui a certainement participé aux légendes le concernant.

Il faisait des miracles, les élèves étaient souvent témoins d’une machine qui ne voulait pas fonctionner. Et trois "Je vous salue Marie" prononcés avec le frère Antoine suffisaient à la remettre en marche , relate Frank McMahon.

Ouvrir en mode plein écran Le frère Antoine Kowalczyk (1866-1947) a été le concierge du Campus Saint-Jean pendant plus de 30 ans. Plusieurs légendes entourent sa vie. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

La vie énigmatique du frère Antoine, dont la statue occupe le jardin du campus, n'est pas la seule histoire à faire de l’établissement francophone un lieu de mystères. Un tunnel reliant autrefois le couvent ou le Pavillon André-Daridon au Pavillon Lacerte, qui abritait les chambres des frères et des élèves, est aussi énigmatique. Ce tunnel est aujourd’hui en partie rebouché, mais sa fonction n’a pas été élucidée.

Autre construction étonnante, un escalier menant nulle part, dans le pavillon principal du campus, dont l’administration avoue ne pas connaître l'utilité. On a déjà tous entendu des bruits bizarres, dans le salon des étudiants, qui viennent de la cuisine , admet Taylor Good, étudiant au Campus Saint-Jean. Peut-être que c’est le frère Antoine qui se fait à manger que j’entends quand je suis en train de travailler.

Légendes urbaines ou activités surnaturelles, les bâtiments traversent les époques et marquent les esprits grâce à leur histoire. La période d’Halloween est donc idéale pour aller y faire travailler son imagination.