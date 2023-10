Un kayakiste manque à l’appel sur le Saint-Maurice

Un important déploiement policier est en cours sur la rivière Saint-Maurice pour retrouver Pierre Couture, un kayakiste de 65 ans. L’homme a été aperçu pour la dernière fois jeudi et manque toujours à l’appel.

Par communiqué, la police de Trois-Rivières confirme être à sa recherche et arpenter les berges. Elle indique que les pompiers effectuent des patrouilles sur la rivière Saint-Maurice. De son côté, la Garde côtière est avisée et l’hélicoptère de la Sûreté du Québec est dépêché sur place. À cela s'ajoutent des drones de la sécurité civile et du service des incendies.

Pierre Couture a mis son embarcation à l’eau au centre de plein air Maïkan jeudi, en début d’après-midi.

Pierre Couture a été vu la dernière fois le jeudi 26 octobre, alors qu'il préparait son équipement, selon les images de vidéosurveillance de Maïkan Aventure. Photo : Maïkan Aventures

Vendredi soir, une « plainte formelle de disparition » a été déposée à la direction de la Police de Trois-Rivières. Des recherches préliminaires ont alors été effectuées en fin de journée.

Un kayakiste expérimenté

La fille de Pierre Couture et la police de Trois-Rivières parlent d’un kayakiste expérimenté, il a l’habitude de pagayer jusqu’à la hauteur du club de golf KI-8-EB, sur la rivière Saint-Maurice, et de redescendre jusqu’à l’île de la Potherie selon le communiqué émit par la direction de la Police de Trois-Rivières. Toujours selon sa fille, Pierre Couture s'aventure régulièrement sur la rivière.

Au moment où il a quitté le Maïkan, il était vêtu d’une combinaison de plongée, d’un chandail à manche longue orange ainsi qu’une veste de flottaison orange. Selon Benoît Bourbeau, un employé de Maïkan Aventure, l'équipement dont il était doté était celui recommandé par les mesures de sécurité de la Garde côtière.

L'embarcation utilisée par Pierre Couture est un kayak de compétition qui est très léger et pratiquemment insubmersible, mais très instable, explique M. Bourbeau. Un détail inquiétant selon lui.

La direction de la Police de Trois-Rivières invite toutes personnes pouvant fournir de l’information permettant de localiser monsieur Couture à contacter le Service de police au (819) 691 - 2929 poste 6.

Avec les informations d'Eugénie Larente-Richer