Voitures électriques : davantage de bornes de recharge demandées dans le Grand Vancouver

La région métropolitaine de Vancouver aura besoin de milliers de bornes de recharge de véhicules électriques supplémentaires pour répondre à la demande d'ici 2050, indique un rapport du Comité d'action climatique de l’organisation Metro Vancouver, et leur mise en place pourrait coûter près de 3 milliards de dollars.

D’après le rapport (en anglais) (Nouvelle fenêtre), les véhicules électriques ont connu un fort engouement et cette tendance devrait s'accentuer.

Il indique qu’au cours des 30 prochaines années, la région métropolitaine de Vancouver aura besoin de 7700 bornes de recharge rapide et de 97 600 bornes de recharge spéciales qui fournissent de l'énergie plus rapidement qu'une prise standard.

Actuellement, la région dispose de 270 bornes de recharge rapide et de 1660 bornes de recharge spéciales, indique-t-il par ailleurs.

Publicité

En avril, la Colombie-Britannique avait fait part de son intention de faire en sorte que tous les nouveaux véhicules vendus dans la province ne produisent aucune émission d'ici 2035, soit cinq ans plus tôt que l'objectif initial de 2040.

Elle avait aussi annoncé un investissement de 26 millions de dollars dans 250 nouvelles bornes publiques de recharge rapide, s’ajoutant aux plus de 3800 bornes de recharge publiques déjà existantes dans la province.

Le gouvernement affirme avoir pris connaissance du rapport du Comité d'action climatique et que ses objectifs sont conformes à ses données. Il ajoute que des remises ont été accordées aux particuliers et aux entreprises pour l’installation de bornes de recharge, et que les objectifs en matière de stations de recharge augmenteront en fonction de la demande.

Modernisation et autres défis

Selon Morgan Braglewicz, planificatrice de la qualité de l'air auprès de Metro Vancouver et autrice du rapport, il existe deux principaux obstacles à l'expansion de l'utilisation des véhicules électriques : le coût des véhicules en soi et l'accès à des bornes de recharge.

Publicité

Le plus grand défi que nous essayons de résoudre au niveau régional en ce moment est de faire en sorte que les gens puissent acheter un véhicule électrique sans avoir à s'inquiéter du fait que [l'accès à la recharge] soit un obstacle , dit-elle.

Selon le rapport, la modernisation des vieilles maisons multifamiliales de la région fait partie du défi. Il précise qu’il existe 22 396 places de stationnement réaménagées dans les immeubles collectifs, et que d'ici 2050, ce nombre devrait atteindre 353 754.

De nombreuses municipalités de la région ont aussi exigé que les nouveaux bâtiments intègrent des bornes de recharge pour véhicules électriques dans leur infrastructure.

La province a mis en place de nouvelles règles plus tôt cette année pour faciliter l'installation d'une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques dans les copropriétés. Mais selon Werner Antweiler, professeur d'économie à la Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), aucune mise à jour de ce type n'a été faite pour les immeubles locatifs plus anciens.

Ouvrir en mode plein écran La Colombie-Britannique a annoncé que 250 nouvelles bornes de recharge s'ajouteront aux 3800 bornes existantes à l'échelle de la province. Photo : Radio-Canada / Brady Strachan

De son côté, Morgan Braglewicz souligne que le fait que la responsabilité du développement de la recharge des véhicules électriques incombe à plusieurs ordres de gouvernement complique les choses.

Un des objectifs du rapport, ajoute-t-elle, était de s'assurer que tous les ordres de gouvernement contribuent à créer suffisamment de stations de recharge pour répondre à la demande croissante.

Suffisamment d’électricité?

Outre l'aspect pratique, la recharge des véhicules électriques à domicile présente l'avantage de pouvoir utiliser l'électricité la nuit, lorsque la demande est moindre.

Selon Werner Antweiler, BC Hydro devrait être en mesure de faire face à l'augmentation de la demande d'électricité générée par la recharge des véhicules électriques lorsque le barrage du site C, en chantier dans le nord-est de la Colombie-Britannique, sera achevé. Le plus grand défi consistera à gérer cette demande aux heures de pointe.

BC Hydro affirme qu'il y a plus de 120 000 véhicules électriques dans la province et prévoit que ce nombre atteindra 900 000 au cours de la prochaine décennie.

Lorsque le site C sera opérationnel dans les années à venir, il fournira aux Britanno-Colombiens 8 % supplémentaires de notre approvisionnement actuel, ce qui est suffisant pour alimenter 1,7 million de véhicules électriques par an , affirme BC Hydro dans un courriel.

La société a également déclaré qu'elle continuerait à développer son réseau de recharge public dans toute la province, avec 3000 bornes de recharge au cours des 10 prochaines années.

D'après les informations de Maryse Zeidler