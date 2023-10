L’organisme Accompagnement des Femmes Immigrantes de l'Outaouais (AFIO) a lancé, samedi, un projet de participation citoyenne et de représentation politique : une simulation de conseil municipal à la Maison du citoyen, à Gatineau.

Une cinquantaine de participants ont pris part à l’exercice.

L'idée à la base, c'était vraiment de mousser l'implication citoyenne, de mousser la participation citoyenne auprès des communautés , explique la directrice générale de l’ AFIO et conseillère municipale du district du Plateau, Bettyna Bélizaire.

L’événement ne se limite pas qu’aux nouveaux arrivants, précise-t-elle. Des membres de communautés autochtones, des femmes, des personnes racisées, des personnes vivant en situation de handicap et des membres de la communauté LGBTQ+ aussi ont pris part aux activités.

La directrice générale de l'AFIO et conseillère municipale du district du Plateau, Bettyna Bélizaire. (Photo d'archives)

Ces différentes communautés que j'ai nommées sont souvent moins représentées dans les instances décisionnelles et je pense que c'est important qu'ils se fassent entendre à la base , soutient Mme Bélizaire.

Cette dernière souhaite comprendre pourquoi ils ne participent pas , ainsi que leur donner les ressources et les informations nécessaires pour le faire.

Il y a beaucoup de travail à faire pour les femmes, pour les communautés racialisées, pour les communautés LGBTQ , poursuit-elle.

Bettyna Bélizaire souhaite leur créer et leur faire de la place autour de la table et pas seulement au conseil municipal , précise-t-elle en faisant allusion aux pouvoirs décisionnels en général.

Un programme chargé

Les participants ont été jumelés à des conseillers municipaux pour se préparer aux activités prévues, dont des ateliers de sensibilisation sur l’implication citoyenne et une simulation de conseil municipal.

Des élus, dont le président de la Chambre des communes et député de Hull-Aylmer, Greg Fergus, ont prononcé des discours en début de journée.

Le président de la Chambre des communes et député de Hull-Aylmer, Greg Fergus, prononce un discours lors de la simulation de conseil municipal organisée par l'AFIO.

Je trouve que c'était une excellente initiative des organisatrices d'avoir des représentants du municipal, du provincial, du fédéral pour parler de leur leur job, de parler [du] système politique au Canada et comment est-ce que les gens peuvent exercer leurs droits en tant que citoyens , soulève-t-il.

Même son de cloche du côté du président du Conseil de la communauté noire de Gatineau, Garanké Bah. À ses yeux, ce type d’événement encourage les gens à s’impliquer davantage .

Je pense que c'est super important qu'on ait cette perspective-là , lance-t-il. La communauté a besoin de ce type d'activité et de ce type d'événement.

Pour sa part, une participante, Fatouma Sylla, espère pouvoir changer les choses en prenant part à une simulation de la sorte.

Fatouma Sylla est fière de participer à la simulation de conseil municipal.

C’est très important des événements comme ça , croit-elle. Parce que ça permet de nous sensibiliser à la politique, et ça nous permet de comprendre à quel point la politique, c’est important pour nous.

Pour moi, la politique c'est une nécessité.

Ça me pousse encore plus à me dire : ''j'ai ma place, j'ai quelque chose à faire, à partager, j'ai une voix'' , poursuit-elle. Je sais que j'ai les compétences et que j'ai l'intelligence pour aller loin dans la politique.

Avec les informations de Félix Pilon