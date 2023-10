Des jeunes jettent les bases pour la relance du Forum jeunesse

Une trentaine de jeunes des quatre coins de la région se sont réunis à Rouyn-Noranda samedi pour jeter les bases de la relance du Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue.

Au programme de la journée, on retrouvait des conférences, des ateliers et du réseautage avec des personnalités et des jeunes de 12 à 35 ans sous le thème Rêver l’Abitibi-Témiscamingue. Une première après plus de trois ans d’arrêt.

C’est toujours inspirant d’être avec des jeunes qui sont mobilisés politiquement. Ça ne veut pas dire dans un parti politique, mais ça veut dire dans des espaces où ils peuvent brasser des idées et puis faire avancer les choses. Je pense que le forum, c’en est un, donc ça m’inspire beaucoup de parler avec ces jeunes-là , a commenté le ministre québécois responsable de la Jeunesse, Mathieu Lacombe, qui a fait un arrêt à l’événement.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre responsable de la Jeunesse, Mathieu Lacombe. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le ministre Lacombe est lui-même un produit du forum jeunesse de sa région. Il a accepté l’invitation du député fédéral d’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, qui consacre énergie et ressources à la relance du Forum jeunesse dans la région.

La coordonnatrice est d’ailleurs une employée de son bureau, Mishka Caldwell-Pichette.

Notre événement, c’est la refondation. C’est ça qui va relancer le forum jeunesse. Après l'événement, ça va être aux jeunes qui vont vouloir s’impliquer davantage, à voir ce que leur jeunesse va devenir, ce qu'on veut en faire. Moi, je serai là en soutien et en coordination, mais ça va vraiment être les jeunes qui vont pouvoir voir quels projets ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent faire d’autres événements? On espère que ça va mobiliser davantage , affirme Mishka Caldwell-Pichette.

Ouvrir en mode plein écran Le député d'Abitibi-Témiscamingue Sébastien Lemire et la coordonnatrice du Forum jeunesse Mishka Caldwell-Pichette, derrière l'organisation de l'événement. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ce nouveau souffle réjouit le président sortant du Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, Pier-Marc Corriveau.

C’est sûr que dans les trois dernières années, on jonglait malheureusement avec l’idée, la possibilité de fermer définitivement le Forum, donc de voir ce regain là aujourd’hui. Rêvons l’Abitibi-Témiscamingue est notre mandat aujourd’hui. Ça fait du bien de voir des jeunes ici qui veulent s’impliquer. On a une belle jeunesse ici en Abitibi-Témiscamingue, on a des choses à dire. Cet esprit de pionnier, de colonisateur qui coule dans nos veines va se répercuter j'imagine aujourd'hui avec nos jeunes qui, on espère, vont relancer le Forum , a confié M. Corriveau.

Ouvrir en mode plein écran Victoria Larose-Gervais, une participante de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Victoria Larose-Gervais, 16 ans de Rouyn-Noranda, est déjà impliquée au sein d’un autre organisme pour et par les jeunes, Citoyenneté jeunesse. Elle trouve aussi important de participer au niveau régional.

Je veux prendre ma place en tant que jeune pour m'exprimer sur des enjeux que je trouve importants. Puis je trouve que c'est une belle opportunité qu'on a de s'exprimer ici. Et c'est sûr que moi, il y a beaucoup d'enjeux qui me touchent au quotidien, que je trouve important de parler, puis surtout de donner notre opinion en tant que jeune. C'est sûr que quand on est en région, on peut parler d'éducation et de culture, de comment on peut rendre la culture plus accessible pour les jeunes. Sinon, la participation citoyenne et aussi, un peu de s’impliquer dans notre milieu pour les choses qui nous tiennent à cœur , souligne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Pier-Anthony Breton, un participant d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour Pier-Anthony Breton, 27 ans d’Amos, le Forum jeunesse représente une opportunité de s’impliquer au niveau politique dans la région. Il est très important selon lui que la jeunesse puisse s’exprimer et se faire entendre sur des enjeux comme l’environnement, le développement social et la culture.

Je pense que ça prend les jeunes pour parler du futur. Parce que si on n'entend pas la voix des jeunes, si on ne se base pas sur des valeurs qui viennent les rejoindre, on construit un futur qui ne va pas les rejoindre , affirme-t-il.

La journée se termine samedi avec une assemblée générale qui devrait élire un nouveau conseil d’administration.