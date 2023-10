Après l’angoisse, l'heure est au recueillement à Lewiston

La communauté de Lewiston commence à panser ses plaies, au terme de longues heures d'angoisses qui ont pris fin avec la découverte de Robert Card, sans vie, vendredi soir.

Un mélange de tristesse et d'incompréhension habite les résidents de Lewiston, après ces fusillades qui ont fait 18 victimes.

Une personne malentendante est venue rendre hommage à un ami qui a perdu la vie à Lewiston, mercredi.

Parmi les victimes, quatre étaient malentendantes. Plusieurs de leurs proches sont venus se recueillir samedi matin devant des bouquets de fleurs déposés en leur mémoire.

Richard Murlock, aussi malentendant, est venu rendre hommage à ses amis qui ont perdu la vie. Il était au resto-bar au moment de l'assaut du tireur, mercredi. Par chance, il a réussi à percevoir le bruit émis par les coups de feu et à se réfugier au sol.

Le pompier et premier répondant Robert Gayton est intervenu mercredi soir pour secourir les blessés de Lewiston.

Ce soir-là, son destin a croisé celui du pompier Rob Gayten qui était en service au moment des événements. Avec ses collègues, il a passé de longues minutes à sortir les blessés. Quand on sortait quelqu'un, on rentrait immédiatement pour aller chercher quelqu'un d'autre. Nous avons travaillé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à sauver , décrit-il.

C'est comme un cauchemar, j'ai essayé de rejouer les événements dans ma tête, mais j'ai beaucoup de trous de mémoire.

Ses collègues du département de protection contre les incendies de Lewiston s'appuient les uns sur les autres pour traverser cette épreuve. Samedi matin, ils étaient de retour en poste pour répondre aux appels d'urgence de la population.

La vie reprend son cours à Lewiston

De la tristesse et du deuil émerge aussi de la résilience dans la petite communauté de Lewiston. Au terme du confinement de 48 h, les citoyens pouvaient enfin sortir et reprendre leurs activités samedi.

C'est le cas de Cécile Thornton, résidente de Lewiston, qui a pu retourner faire ses courses sans trop s'inquiéter.

Je suis soulagée, maintenant je peux sortir de ma maison.

Avec les commerces qui sont maintenant ouverts et les gens qui circulent de nouveau dans la rue, la municipalité reprend des airs de normalité.

Bien que Cécile Thornton ne connaisse aucune des 18 victimes des fusillades, elle demeure ébranlée par les événements qui se sont déroulés près de chez elle. Quand des affaires comme ça arrivent dans notre pays, ça nous touche toujours parce que c'est horrible et c'est triste , dit-elle.

Le pompier Robert Gayton s'attend à ce que ces événements laissent des traces dans la population.

La communauté est meurtrie, mais elle n'est pas brisée. Nous pouvons nous en remettre ensemble, mais ça prendra du temps.

Quand on lui demande s'il pense garder des séquelles de l'événement, Robert Gayton affirme qu'il est conscient que la soirée du 25 octobre continuera de l'habiter.

Je crois que je serai un peu plus hypervigilant pendant un certain temps, mais je ne veux pas que ça domine comment je vais me sentir en dehors du travail. Je pense que le public en général sera plus inquiet de sortir pendant un certain temps et je pense que c'est une réponse normale , affirme-t-il.

Malgré les défis qu'il a vécus au cours des derniers jours, il a de nouveau enfilé son uniforme samedi, parce qu'il sait que d'autres citoyens pourraient avoir besoin d'assistance.

D'ailleurs, deux points de services ont été mis en place pour offrir du soutien psychologique aux proches des victimes et à la population de Lewiston.

Avec les informations de Brigitte Marcoux