Rimouski en mode séduction

Rimouski tenait samedi matin sa traditionnelle activité d'accueil des nouveaux résidents. L'objectif est d'offrir le meilleur accueil possible dans l'espoir qu'ils s'installent définitivement dans la ville.

Trois mois après avoir choisi Rimouski, Machelle Ye n’a pas besoin d’être convaincue. La ville lui plaît. C’est vraiment tout ce dont je rêvais comme endroit pour voir grandir mes enfants , dit-elle. Le maire, Guy Caron, tenait toutefois à les accueillir formellement, elle et la centaine de néo-Rimouskois, lors de la traditionnelle activité d’accueil des nouveaux résidents de Rimouski.

Arrivé de Colombie il y a trois mois pour se rapprocher de sa fille et de sa petite fille, qui sont là depuis plusieurs années, Ernesto Vales vante les qualités naturelles de sa nouvelle ville : la nature et les gens. Le fleuve, le soleil, l’après-midi est beau , raconte l'homme de 70 ans.

Ouvrir en mode plein écran Ernesto Valdes est arrivé à Rimouski de Colombie il y a trois mois pour se rapprocher de sa fille et de sa petite fille. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Pour ses organisateurs, la rencontre a aussi pour but de mettre de l’avant ce que la communauté a à offrir. C’est important de leur faire sentir qu’ils sont les bienvenus, qu’ils ont toute une structure sur laquelle ils peuvent s’appuyer , mentionne le maire.

Publicité

Il y a des occasions de s’impliquer bénévolement, des fois il y a des activités qui sont organisées , ajoute Sarah Toulouse, la directrice d’Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent.

C’est à travers cet engagement communautaire que se développe une appartenance à la ville, souligne-t-elle. Que ce soit de Laval ou de la Guinée, il y a toujours des ponts à faire entre les gens qui arrivent à Rimouski.

Entre 200 et 300 personnes s'ajoutent annuellement à la population rimouskoise, d'après les données de l'Institut de la statistique du Québec. Une immigration qui s’est accélérée depuis la pandémie, selon Mme Toulouse.

En raison de la pénurie de main-d'œuvre, beaucoup d'employeurs vont recruter à l'international , explique-t-elle.

Or, un défi de taille se dresse devant une arrivée plus nombreuse de nouveaux résidents. Si on avait plus de logements, on pourrait en attirer davantage , convient M. Caron. Le maire de Rimouski est certain que la construction de nouveaux complexes d'habitation va décoller dans les prochaines années.

Ouvrir en mode plein écran Pour Machelle Ye, qui a déménagé de Gatineau il y a trois mois, l'«échelle familiale» de Rimouski constitue l'un de ses attraits. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

D’ici là, un comité de nouveaux résidents est en voie d’être créé, indique le maire de Rimouski. Les néo-Rimouskois auront ainsi un accès plus direct à la Ville et l'administration municipale pourra parfaire son accueil.

D’après les informations de Marie-Christine Rioux