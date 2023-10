2,6 milliards $ pour un train léger au bord du lac Ontario

Les discussions au sujet d’un tout nouveau train léger, au coût de 2,6 milliards de dollars et prêt à accueillir des passagers en 2032 au bord du lac Ontario, continuent au conseil municipal de Toronto.

Le conseil doit se prononcer sur l’avenir de ce train, qui doit relier les Port Lands - une zone industrielle à l’est du centre-ville qui est en train d’être décontaminée - et la gare Union.

La Ville fait preuve de leadership et montre qu'elle prend ce projet au sérieux , selon la mairesse adjointe de Toronto, Ausma Malik.

Or, si la planification du projet avance, on ignore toujours d’où viendront les fonds pour le construire. Si le conseil décide d’aller de l’avant mais que la construction n'avait pas lieu, un total de 135,4 millions de dollars seraient des coûts irrécupérables pour la Ville , selon le rapport.

La conseillère Jennifer McKelvie, elle, désire aller de l’avant avec le projet malgré les risques. De plus, un militant en faveur des transports en commun se désole de la lenteur du projet.

Un tracé

Un rapport sur la ligne du train léger sur rail Waterfront East LRT doit être présenté au comité exécutif de la Ville mardi. Le personnel municipal recommande au conseil d'approuver un tracé pour la ligne de près de quatre kilomètres et de lui donner l'autorisation de continuer à travailler sur la planification, procéder à certains travaux préliminaires et affiner ses estimations de coûts.

Cette ligne partirait de la gare Union pour rejoindre le lac Ontario, puis longerait le boulevard Lakeshore vers l’est jusqu’à l’île Villiers - une île artificielle qui doit être construite dans les Port Lands - non loin de la plage Woodbine.

Ouvrir en mode plein écran À gauche, les Port Lands en juin 2017. À droite, le plan, qui comprend l'île Villiers. (Archives) Photo : Courtoisie

La Ville prévoit que cette ligne assurera plus de 50 000 trajets quotidiens et soutiendra 100 000 personnes qui, selon elle, vivront dans la région lorsque les travaux de réaménagement des Port Lands seront terminés.

Le rapport prévoit que le coût de la ligne atteindra 2,6 milliards de dollars, contre environ 2 milliards de dollars estimés en 2021.

La mairesse adjointe Ausma Malik, qui représente l'une des circonscriptions qui pourraient accueillir le métro léger, affirme qu’il s'agit d'une opportunité cruciale pour nous, alors que nous construisons une ville plus durable, plus abordable et plus prospère dans les décennies à venir .

Des millions irrécupérables

La Ville, la Commission de transport de Toronto et Waterfront Toronto (qui gère le projet des Port Lands) ont dépensé 36 millions de dollars à ce jour pour développer la ligne de transport en commun. Il reste un montant additionnel de 36 millions de dollars dans le budget initial.

Le personnel municipal demande maintenant plus de 63 millions de dollars supplémentaires pour continuer à faire avancer la conception. Cet argent pourrait toutefois être perdu si le projet n’est pas financé, préviennent les fonctionnaires dans le rapport.

Si la construction n'a pas lieu, un total de 135,4 millions de dollars seraient des coûts irrécupérables pour la Ville , selon le rapport.

Le personnel municipal indique que le rapport tient compte de la situation financière difficile de Toronto, qui doit faire face à un déficit budgétaire de 1,5 milliard de dollars cette année.

Le personnel recommande une approche visant à faire avancer le projet tout en réduisant les coûts immédiats par l'échelonnement des segments .

Il y aura toujours un risque que la province et le gouvernement fédéral n'interviennent pas pour financer le projet, affirme la conseillère municipale Jennifer McKelvie. Toutefois, la Ville s’est pliée à l’objectif de l'Ontario de construire 285 000 logements à Toronto au cours de la prochaine décennie, et les habitants de l’île Villiers dans les Port Lands auront besoin de transports en commun, fait-elle remarquer.

Nous allons devoir construire des transports en commun pour que ces personnes puissent se déplacer dans notre ville , a-t-elle déclaré. C'est donc important. C'est une priorité pour la Ville et cela doit être une priorité pour les gouvernements provincial et fédéral.

Dakota Brasier, porte-parole du ministre des Transports de l'Ontario Prabmeet Sarkaria, affirme que la province réalise déjà des investissements importants dans un certain nombre de projets de transport en commun dans la région du Grand Toronto.

Lorsqu'ils seront terminés, la province examinera les plans du projet de LRT Waterfront East , dit Mme Brasier.

Le gouvernement fédéral n'a pas immédiatement répondu à des demandes de précision de la part de CBC News.

Le produit d'années de retard

Le militant pour les transports en commun à Toronto, Steve Munro, est frustré par la lenteur du projet. Le Waterfront East LRT, dans sa forme actuelle, est envisagé depuis 2011, affirme-t-il.

L'idée initiale était de construire la ligne de transport avant le développement des Port Lands. Selon lui, l’île Villiers sera prête à accueillir des résidents avant la complétion du train léger, ce qui créera des problèmes de transport.

La dernière chose que je souhaite, c'est que [le projet de train léger] soit renvoyé pour une étude plus approfondie , dit-il.

La décontamination des Port Lands devrait être complétée d’ici 2024. Les plans de construction de l’île Villiers n’ont toujours pas été finalisés, selon le site web de Waterfront Toronto.

Le bureau de la mairesse Olivia Chow a déclaré vendredi qu'elle soutenait le plan.

L'avancement de la conception du LRT Waterfront East est essentiel pour les communautés qu'il desservira, y compris l’île Villiers et les Port Lands. La mairesse Chow soutient le projet , a déclaré la porte-parole Arianne Robinson, dans un communiqué.

D’après les informations de Shawn Jeffords de CBC News