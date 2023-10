La Saskatchewan a enregistré 4 décès liés à la COVID-19 en deux semaines

La Saskatchewan a enregistré quatre décès de plus liés à la COVID-19 entre le 8 octobre et le 21 octobre, selon le dernier rapport du Programme de surveillance des maladies respiratoires communautaires (CRISP).

Le rapport qui a été publié le 27 octobre (en anglais seulement) (Nouvelle fenêtre) indique qu’il y a eu 23 éclosions rapportées dans des lieux à haut risque au cours des deux semaines précédentes. La province n’a cependant pas donné plus de détails sur ces lieux à haut risque.

La province indique aussi que le taux de tests positifs à la COVID-19 était de 15,5 % au cours de la semaine qui s’est terminée le 21 octobre, comparativement au taux de 14,9 % enregistré au cours de la semaine précédente.

Selon le rapport, la COVID-19 est le virus qui sévit le plus dans la province et note une augmentation des cas notamment à Regina, Saskatoon, Melville et dans les régions du nord.

Le nombre de cas d’hospitalisation enregistrés entre le 8 octobre et le 21 octobre est de 271, alors que ce chiffre s’élevait à 257 au cours des semaines précédentes.

Près de 58 % des cas de COVID-19 enregistrés touchent des personnes âgées de plus de 65 ans, selon le rapport.

Il indique aussi que le taux de vaccination contre la COVID-19 demeure faible en Saskatchewan. Seuls 8,6 % des personnes âgées de 5 ans et plus ont reçu leurs dernières doses contre la maladie au cours des six derniers mois.