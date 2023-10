Six clubs de natation se disputent la bannière par équipe à Rouyn-Noranda

Le Club de natation Les Dauphins reçoit le Festival par équipes All Tides de la section 5 Ouest de la Fédération de natation québécoise ce week-end, à Rouyn-Noranda.

Cet événement accueille plus de 125 nageurs âgés de 11 à 18 ans en provenance des clubs de Rouyn-Noranda et La Sarre, mais aussi des clubs de Mont-Laurier, de Mont-Tremblant, de Rosemont-La-Petite-Patrie et de Mille-Îles-Nord. Ils convoitent la bannière d’équipe dans leur catégorie.

C’est pour les clubs qui n’ont pas participé à un festival par équipe l’an dernier. Ils ont séparé ça en quatre sections. On a obtenu le festival pour la section 5 ouest. On a invité toutes les équipes qui n’avaient pas participé l’an dernier à venir à notre événement.C’est sûr que c’est en région, on avait peur de ne pas avoir beaucoup de gens, mais on est vraiment satisfaits d’avoir quatre équipes de l'extérieur de la région , affirme Nancy Létourneau, vice-présidente des Dauphins et l’une des trois directrices de rencontre avec Chantale Paradis et Tania Bossé.

Ouvrir en mode plein écran Tania Bossé, Chantale Paradis et Nancy Létourneau, les directrices de rencontre du Festival par équipe All Tides section 5 ouest. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le Festival par équipes a débuté vendredi et se poursuit jusqu’à dimanche, où il y aura présentation des dernières finales à 15h.

Publicité

Les nageuses et les nageurs prennent aussi part à différentes activités, dont une soirée karaoké vendredi soir, et une projection du Festival du cinéma international de l’Abitibi-Témiscamingue samedi après-midi.

C’est pour mettre un peu d’ambiance. Il y a aussi une bannière pour l'esprit d’équipe. L’idée, c’est d’encourager son club, mais en même temps, c’est super festif , explique Chantale Paradis.

Une expérience unique

Ce voyage de trois jours en Abitibi-Témiscamingue revêt un caractère particulier pour les nageurs de l'extérieur qui n’ont pas l’habitude de faire d’aussi longues distances pour compétitionner.

C’est différent. Il y a le trajet en autobus, c’était comme une expérience. C’est un peu comme aller aux Jeux du Québec. Ils dorment là-bas, les repas sont inclus et tout. C’est pas mal comme ça pour nous aussi. C’est vraiment différent de nos compétitions habituelles , estime Ana-Maria Sincovici, 15 ans, du Groupe aquatique Mille-Îles-Nord.

Ouvrir en mode plein écran Ana-Maria Sincovici et Ève Malo, du Groupe aquatique Mille-Îles-Nord. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Sa coéquipière Ève Malo, également âgée de 15 ans, a fait le voyage en dépit d’une blessure. Elle abonde dans le même sens.

C’est la plus grosse compétition que j’ai faite. Je ne suis jamais partie comme ça. Tout le monde dort dans la même pièce. Je suis venue pour encourager le club. Je ne voulais pas manquer ça. Il y a vraiment un bel esprit d’équipe , souligne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Zack Albert, du Club aquatique Les Dauphins de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Zack Albert, 16 ans, des Dauphins de Rouyn-Noranda, savoure cette opportunité de se mesurer avec des clubs de la région de Montréal à la maison.