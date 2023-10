Visiter un côlon géant pour comprendre l’importance de dépister le cancer

La sensibilisation au cancer colorectal est mise de l'avant à l'occasion du Salon des 50 ans et plus de la FADOQ à Sherbrooke. Les participants ont pu visiter un côlon géant pour mieux comprendre les effets des lésions qu'on peut retrouver dans l'intestin.

Particulièrement silencieux, ce cancer est l'un des plus meurtriers au pays et les 50 ans et plus sont la frange de la population la plus à risque.

Le gastro-entérologue et professeur agrégé au département de médecine de l'Université de Sherbrooke, Charles Ménard, souligne l'importance du dépistage.

Les recommandations qui sont faites pour la population générale, c'est de commencer le dépistage à partir de l'âge de 50 ans.

Il souligne que le dépistage se fait d'abord avec une culture de selle que peut demander un médecin ou une infirmière praticienne.

On recherche du sang qui serait microscopique. Le but de ce test-là, c'est de trouver du sang qui pourrait être exprimé par des lésions qui sont soit des cancers débutants ou des lésions qui peuvent devenir des cancers , explique Charles Ménard.

Ouvrir en mode plein écran Des présentations interactives ont permis de mieux comprendre le développement du cancer et les signes précurseurs. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Selon la Société canadienne du cancer, le cancer colorectal est le 4e le plus fréquemment diagnostiqué et le 2e cancer le plus meurtrier au pays.

L'organisme estime qu’en 2022, plus de 24 000 Canadiens recevront un diagnostic de cancer colorectal. Cela représente 10 % de tous les nouveaux cas de cancer.

Avec les informations de Pierrick Pichette