Baisse des appuis au projet de tramway : vives réactions au sondage

Malgré les chiffres dévoilés par la Ville de Québec, l'appui au projet de tramway a diminué de 6 % en un an, pour atteindre 36 % parmi les 1005 résidents sondés du 28 septembre au 10 octobre 2023. Pour la même période l'an dernier, 42 % des répondants se disaient en faveur du tramway. Une baisse qui n’a pas manqué de faire réagir, tant chez les opposants du projet que du côté de ses défenseurs.

Pour Nora Loreto, cofondatrice du groupe de mobilisation citoyenne Québec désire son tramway, il n’est pas surprenant de voir l'appui au projet de tramway diminuer à Québec.

C'est normal qu'on voie une baisse d'appuis pendant la période de construction, parce que la seule chose que tout le monde voit, c'est les inconvénients , dit-elle en entrevue à Radio-Canada, estimant qu'il faut voir à plus long terme.

Selon elle, le seul sondage qui compte, c'est après la première fois que le tramway roule, comment les gens le sentent.

Du côté des opposants au projet, il n’y a pas lieu non plus d’être surpris de tels résultats.

On le sait, quand on parle avec les gens, que les gens sont opposés au projet de tramway , soutient Donald Charette, porte-parole du groupe citoyen Québec mérite mieux. Il s'agit de circuler à Québec pour s'en rendre compte.

Ce qui lui a déplu, c'est la façon dont les résultats du sondage ont été présentés par la Ville de Québec. Le taux d'appui cité vendredi par le maire Bruno Marchand s’élevait à 40 %.

En incluant les 10 % de répondants qui disent ne pas avoir assez de connaissances pour se prononcer, ce nombre descend à 36 % et rend possible la comparaison avec les sondages antérieurs.

La Ville voulait absolument avoir un 40 % , lance-t-il. Ça impressionne plus que 36 %. C’est une forme de manipulation des chiffres.

Les chiffres de Léger sont bons, mais le maire s'est tricoté un 40 % , croit pour sa part Patrick Paquet, chef par intérim d’Équipe Priorité Québec, lui aussi dans le coin des opposants au tramway. Il déplore un manque de transparence flagrant .

À l'Assemblée nationale, le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS) exigent un meilleur leadership de la Coalition avenir Québec (CAQ) envers le projet.

Ça démontre aussi l'importance d'un leadership fort sur ces questions-là à Québec , croit Pascal Paradis, député péquiste de Jean-Talon, plaidant pour davantage de transparence . Que le gouvernement nous indique clairement où il en est, lui, sur sa vision globale des infrastructures et du transport collectif et de la mobilité durable à Québec.

De son côté, Sol Zanetti, député de QS dans Jean-Lesage, croit que c’est normal que l’appui descende un moment donné, surtout quand il y a une incertitude par rapport aux chiffres .

Maintenant, on va connaître, éventuellement, les données par rapport aux soumissions des consortiums , ajoute celui qui n’avait pas encore analysé les données du sondage au moment de l’entrevue avec Radio-Canada, samedi midi.

Si l’élu s’attend à une augmentation des coûts du projet à cause de l’inflation, il insiste que dans le présent et dans le long terme [...] un réseau structurant est absolument essentiel.

S’il fallait, au Québec, qu’on tire la plogue de tous les projets dont le prix augmente à cause de l’inflation, on ne ferait plus rien, et ce serait un gros problème pour la société québécoise.