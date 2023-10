Une association qui représente des propriétaires d’immeubles locatifs à l’Île-du-Prince-Édouard affirme que la crise du logement qui persiste depuis des années dans la province est sur le point d’empirer. Ils soutiennent être incapables de faire de l’argent.

June Ellis, la directrice générale de l’Association des locations résidentielles de l’Île-du-Prince-Édouard, déclare que les propriétaires sont forcés d’augmenter les loyers parce que faire des affaires leur coûte plus cher que jamais.

Tout a augmenté, de l’huile à chauffage jusqu’à l’entretien paysager, mentionne-t-elle.

Il y a la maintenance. Les électroménagers. Tous les autres frais ont augmenté, et de façon importante. Les prix ont explosé. Si on augmente [les loyers] de 0 %, on ne peut plus entretenir les lieux, alors c’est mauvais pour les locataires , déclare June Ellis.

Judy Zuppan-Grialdi, une propriétaire d'immeubles locatifs à l'Île-du-Prince-Édouard, dit qu'elle se fait «ridiculiser» lorsqu'elle annonce des appartements dont le loyer est plus élevé que ce que la plupart des locataires peuvent se permettre.

Judy Zuppan-Grialdi, une propriétaire d’immeubles, affirme qu’elle parvient à peine à faire ses frais.

Quand j’annonce un appartement à 2300 $ [par mois], je me fais ridiculiser. On me dit que je gonfle les prix et que c’est de la cupidité.

Les locataires, de leur côté, paient le maximum qu’ils peuvent payer. C’est un vrai fardeau pour le locataire et le propriétaire , ajoute-t-elle.

Peu d’offres, grande demande

Depuis des années, des associations de locataires disent de leur côté qu’il existe une tempête parfaite, avec l’augmentation du coût de la vie, des salaires qui souvent ne suivent pas l’inflation, et un taux d’inoccupation des logements qui est au plus bas sur l’île.

La conséquence économique logique : des loyers très élevés pour la poignée d’appartements qu’il y a.

Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement ( SCHL ), le taux d'inoccupation des logements à l'Île-du-Prince-Édouard est passé de 7,1 % il y a 10 ans à 0,8 % en 2022.

June Ellis dit que les propriétaires n’investiront plus s’ils ne peuvent pas faire d’argent. Judy Zuppan-Grialdi affirme que plusieurs propriétaires vendent.

J’ai vendu sept propriétés différentes cette année pour mes investisseurs. Ils ne peuvent plus endurer le stress de perdre de l’argent tous les mois , affirme-t-elle. Ils perdent beaucoup même avec des appartements qui se louent entre 1995 $ et 2150 $.

Jeudi soir, l’association des propriétaires a tenu une réunion à laquelle on participé une soixantaine de propriétaires d’immeubles locatifs.

June Ellis est la directrice générale de l'Association des locations résidentielles de l'Île-du-Prince-Édouard.

La directrice du regroupement demande un gel de l’impôt foncier. June Ellis veut aussi que les propriétaires aient le droit d'augmenter les loyers au prix du marcher lorsqu’un de leurs locataires quitte son appartement.

Déjà de l’aide aux propriétaires, dit la province

Le ministre provincial du Logement, Rob Lantz, n’était pas disponible pour une entrevue lorsqu’il a été contacté vendredi. Son bureau a cependant envoyé une déclaration écrite.

Rob Lantz, le ministre du Logement, lors d'une assemblée publique à Charlottetown, le 19 juillet.

Le ministre dit comprendre les inquiétudes des propriétaires, mais signale que la province doit s’assurer de les contrebalancer avec le besoin d’avoir des logements que les locataires peuvent se permettre.

On souligne aussi qu’il y a déjà des programmes pour aider les propriétaires. Au début du mois, la province a annoncé qu’elle allait rembourser aux promoteurs immobiliers la portion provinciale de la taxe de vente harmonisée, qui est de 10 %, jusqu’à un maximum de 35 000 $ par appartement sur les nouvelles constructions bâties entre septembre 2023 et décembre 2028.