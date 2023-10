L’opéra-comique La fille sans régiment en tournée au Nouveau-Brunswick

Jeunesses musicales Canada présente son opéra-comique La Fille sans régiment à Dalhousie, samedi soir. Il s’agit d’une première représentation d’une tournée néo-brunswickoise qui s’arrêtera ensuite à Bathurst, Caraquet, Moncton, Fredericton et Edmundston.

Dans le Tyrol, occupé par les troupes de Napoléon Ier, la vivandière Marie est l’objet d’un amour sincère de Tonio, un jeune tyrolien prêt à tout pour la marier.

C’est assez drôle, la mise en scène et le jeu des acteurs , garantit l’agente de développement de Jeunesses musicales Nouveau-Brunswick, Sophie Dupuis.

Cinq interprètes et une pianiste monteront sur scène pour cette adaptation de l’œuvre signée Gaetano Donizetti, La fille du régiment.

On l’a modifié un petit peu, pour en faire une représentation un petit peu plus courte et avec moins de personnages dans l’histoire , dit Sophie Dupuis. Ce sont de grosses productions, c’est vraiment rare qu’on envoie des opéras en tournée, justement à cause de cela.

Je pense que c’est vraiment une belle initiation pour ceux qui aimeraient peut-être avoir une soirée de musique classique […] C’est vraiment fait pour tout le monde.

L’organisation Jeunesses musicales au Canada remonte à 1949 et se veut une célébration des musiques classiques.

Au Nouveau-Brunswick, les premiers événements des jeunesses musicales ont été en 1954 , précise Sophie Dupuis. Mon travail à moi, c’est de perpétuer ce mouvement-là.

La fille sans régiment sera présentée le 28 octobre au Théâtre L.E.R de Dalhousie, le 29 octobre à l’École secondaire Népisiguit de Bathurst, et le 30 octobre au Centre culturel de Caraquet.

En novembre, trois représentations sont à l’horaire, soit le 1er au Théâtre Capitol de Moncton, le 8 à l’Auditorium du Centre communautaire Sainte-Anne de Fredericton et le 10 à l’Amphithéâtre du pavillon Louis-A.-LeBel d’Edmundston.

Avec des informations de l'émission Michel le samedi