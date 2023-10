Vivre dans un monde polarisé, où les menaces peuvent venir de différentes sources, a entraîné une explosion des coûts de sécurité pour les premiers ministres canadiens. Ainsi, protéger Justin Trudeau coûte désormais trois fois plus cher qu'il en coûtait pour protéger Jean Chrétien, il y a 20 ans. Explication du phénomène.

Les coûts reliés à la protection du premier ministre Justin Trudeau ont représenté des dépenses annuelles de 30 millions de dollars lors du dernier exercice fiscal, révèlent des données fournies à CBC News.

En comparaison, il en coûtait 10,4 millions de dollars par an pour protéger les anciens premiers ministres Jean Chretien et son successeur Paul Martin, il y a une vingtaine d’années.

Et l'inflation n’explique pas tout : 10,4 millions dollars de l’époque vaudraient aujourd’hui 15,9 millions. On peut donc conclure que la sécurité des premiers ministres a doublé depuis 20 ans, en excluant l'effet de l’inflation. Soulignons aussi que cela ne représente que les coûts reliés à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Publicité

Comment en est-on arrivé là?

Les coûts liés à la sécurité peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs , explique la sergente Kim Chamberland dans une réponse écrite aux questions de CBC News.

Il s'agit notamment des risques de menaces nationales et mondiales, du nombre de personnes qui voyagent, du niveau d'activité, du nombre de lieux fréquentés, du type et du nombre d'obligations politiques, ainsi que des progrès technologiques et des éléments dictés par des facteurs économiques tels que le coût du voyage, l'hébergement et le carburant , résume-t-elle.

Dans le cas de M. Trudeau, la hausse de 32 % des frais de sécurité ces trois dernières années s’explique en grande partie par la hausse du nombre de ses voyages et par la hausse de salaire des employés de la GRC chargés de sa protection.

À titre d’exemple, les quatre jours de vacances de la famille Trudeau dans la station de ski de Big Sky au Montana ont coûté 228 000 $, dont 205 000 $ rien que pour les membres de la GRC qui les accompagnaient.

Ouvrir en mode plein écran Le Yellowstone Club près de Big Sky, au Montana, au nord du parc national de Yellowstone. Les pistes de ski et de snowboard de Big Sky attirent de riches touristes du monde entier. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Erik Petersen

Pierre-Yves Bourduas, ancien membre de la GRC qui dirige maintenant une entreprise de sécurité, souligne que le coût de la protection d'un premier ministre peut être influencé par la situation politique et le mode de vie de la personne protégée.

Les enfants du premier ministre Paul Martin étaient grands, et lui et sa femme ne pratiquaient pas beaucoup d'activités de plein air, a donné en exemple M. Bourduas. À l’inverse, le premier ministre Trudeau a une famille assez nombreuse avec trois enfants, a-t-il ajouté.

De plus, la situation est plutôt compliquée en raison de la polarisation politique au sein du Canada , indique M. Bourduas. Il fait notamment référence aux cailloux et aux menaces reçus durant la dernière élection fédérale, ou à cet homme armé ayant enfoncé, en 2020, les grilles de Rideau Hall, non loin de la résidence des Trudeau, avant d’être arrêté par la GRC .

Ouvrir en mode plein écran Le chef libéral Justin Trudeau est escorté par la GRC après que des manifestants lui ont lancé des cailloux à un événement de campagne à London, le 6 septembre. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Sans compter les tensions diplomatiques du Canada avec la Chine et l’Inde qui peuvent dégénérer ici de bien des façons.

Une hausse de coûts flagrante sous Harper C’est sous Stephen Harper que les coûts de sécurité ont augmenté de la façon la plus marquée. Ils sont passés de 10, 5 millions de dollars en 2006-2007 à 23 millions en 2014-2015. Quand le chef conservateur était en poste, la facture des limousines blindées a été particulièrement salée. En 2012, par exemple, il en a coûté 1,2 million de dollars à la GRC pour transporter deux Cadillac blindées et un VUS pare-balles en Inde pour la visite des Harper dans le pays.

Pierre-Yves Bourduas prédit que les coûts de la protection des premiers ministres du Canada continueront d'augmenter, en particulier lors des prochaines élections qui seront, selon lui, encore plus marquées par la polarisation.

Un avis partagé par Sean Spence, professeur au Centennial College qui a travaillé dans le domaine de la sécurité des entreprises.

Avec le conflit au Moyen-Orient, la croissance des frictions entre États, l'inflation, le changement climatique, nous voyons plus de facteurs de tension se produire. Les coûts pour la sécurité des élus ne feront donc qu'augmenter.

Les progrès technologiques font également grimper la note, selon le professeur, qui évoque l’utilisation des drones ou la surveillance électronique. Selon Sean Spence, la protection d’un homme politique est un savant dosage entre sécurité et accessibilité.

Dans une démocratie, les élus veulent être présents auprès de la population [...] Il y aura donc toujours cet équilibre à trouver entre laisser les gens venir à leur rencontre, tout en gardant une certaine séparation physique pour assurer leur sécurité.

Des conséquences sur la démocratie

Les données sur les coûts reliés à la sécurité des premiers ministres ont été transmises à la suite d'une demande d’accès à l’information de Matt Malone, aide-professeur à l'Université Thompson Rivers, en Colombie-Britannique.

M. Malone déclare avoir pris cette initiative parce qu'il craignait que la violence envers les politiciens ne devienne de plus en plus présente au Canada. Nous devons prendre conscience de cette problématique , dit-il. C'est quelque chose que les Canadiens ne prennent pas assez au sérieux par rapport à l’impact que cela peut avoir sur notre démocratie.

D'après un article de Elizabeth Thompson, CBC News