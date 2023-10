À 15 minutes du Cégep de Sept-Îles, un laboratoire à ciel ouvert

« La géologie, ça ne s’apprend pas sur les bancs d’école. Il faut absolument sortir », insiste Bob Ward-Leblanc. L’enseignant au programme de technologie minérale du Cégep de Sept-Îles a maintenant ce qu’il faut pour ses étudiants. L’été dernier, son établissement scolaire a acquis deux claims miniers près du lac Daigle, où son groupe réalisera une dizaine de sorties sur le terrain cette année.

Les 42 étudiants du programme de technologie minérale profitent d'un véritable laboratoire à ciel ouvert sous les pylônes d’Hydro-Québec. En tout, 55 hectares parsemés de chicots et striés de chemins de terre sont à leur disposition. C’est vraiment impressionnant quand tu arrives là , lance Ben Dinet, étudiant de troisième année au cégep.

On peut être à 500 mètres les uns des autres et travailler avec des radios. On est vraiment au plus proche du réel , souligne Julien Picherit, un autre enseignant du programme de technologie minérale.

Les étudiants y mèneront des activités d’identification de minéraux, d’installation de géosites, de protection de la faune et d’aménagement de sentiers pédestres, entre autres.

Les deux claims miniers acquis par le Cégep viennent enrichir les possibilités d’enseignement, particulièrement pour l’une des trois spécialisations du programme : celle de géologie. La première spécialisation en minéralurgie se fait beaucoup en laboratoire , explique Bob Ward-Leblanc. Pour celle d’exploitation, on a les galeries souterraines. Pour la spécialisation en géologie, on ne voyait pas autre chose que de venir sur le terrain.

Ouvrir en mode plein écran Selon l'enseignant Bob Ward-Leblanc, l'achat des titres miniers rendra le programme plus attractif. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Jules Croteau, étudiant de troisième année, se réjouit de cette direction prise par le Cégep. Avec les claims, on peut modéliser une montagne , raconte-t-il. C'est vraiment plus intéressant que d'être à l’intérieur du cégep. On dirait qu’on travaille pour de vrai.

On a de beaux affleurements de roches pour le calcul de volume , renchérit l'enseignant Julien Picherit. Là, sur une butte escarpée, un trois ou quatre heures [de travail de collecte de données], à la fin, ils sont bien crevés.

Il y a cette gratification d’avoir forcé un peu plus pour aller chercher les données.

Le Cégep affirme être le premier établissement collégial à se procurer des titres miniers, pour le modeste coût de 150 dollars.

Les étudiants qui choisissent la technique, ils veulent du concret , soutient Bob Ward-Leblanc. Le programme est sur la bonne voie, selon lui. Avec 17 étudiants, la cohorte en première année serait la plus importante de l’histoire de la technique en technologie minérale. Il y a un aspect d’attractivité, c’est certain , selon M. Picherit.

D'après un reportage Charles-Étienne Drouin