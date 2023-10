Près de cinq ans après avoir perdu sa femme dans un tragique accident à Ottawa, Jean-Pierre Ebelé se bat toujours devant les tribunaux afin d’obtenir compensation. Le Gatinois dénonce la lenteur des procédures civiles en Ontario, qui l’empêche de faire son deuil.

Le matin du 23 novembre 2018, Jeanne Virginie Ngo Yetna se rendait à son arrêt d’autobus quand elle a été frappée par un véhicule du Service des incendies de la Ville d’Ottawa, au coin de l’avenue Fisher et du chemin Baseline. Alors qu’il répondait à un appel d’urgence, le conducteur serait entré en collision avec un autre véhicule, ce qui l’aurait fait dévier de sa voie, happant ensuite Mme Ngo Yetna. Cette dernière est décédée le lendemain de l’accident.

Cinq ans après l’événement fatidique, la famille de la défunte est impliquée dans un dédale de procédures judiciaires. Le veuf, Jean-Pierre Ebelé, a intenté en novembre 2020 une poursuite contre la Ville d’Ottawa et l’autre conducteur impliqué dans l’accident.

Aujourd’hui, il est exténué. Je suis fatigué de répéter les mêmes choses pendant cinq ans, [...] c’est émotionnellement épuisant , se désole-t-il. Selon lui, toutes ces années sans règlement sont démesurées.

Publicité

Le dossier laissé entre les mains de M. Ebelé piétine, notamment parce que deux véhicules sont impliqués dans l’accident. Le juge doit donc déterminer la part de responsabilité de chacun, grâce aux expertises et contre-expertises des parties. Étant donné qu’aucun règlement à l'amiable n’est intervenu, un procès devrait débuter le 24 janvier 2024, soit 62 mois après l’accident et 38 mois après le dépôt de la poursuite.

Il y a un procès qui va commencer, mais qu'est-ce que ça augure? Pendant combien de temps? Est-ce qu’on va en finir là? [...] C'est très difficile de vivre cette situation parce qu'on est toujours dans le deuil. On est toujours dans le deuil parce que, chaque fois, il y a ce procès qui est en cours. Tant qu'il n'est pas fermé, on n'a pas fermé cette page , déplore le veuf.

La poursuite est entendue en Cour supérieure de l’Ontario, étant donné que le montant de la réclamation est supérieur à 35 000 $. M. Ebelé n’a toutefois pas voulu divulguer la somme qu’il souhaiterait toucher en dommages et intérêts pour la perte de sa femme.

Accidents de la route : différence entre l’Ontario et le Québec Ontario : Il est possible de poursuivre un individu ou une société pour dommages et intérêts à la suite d’un accident de la route. Le plaignant peut demander une somme d’argent et obtenir une réparation pour le tort causé. Québec : Le régime « no fault » s’applique sans égard à la responsabilité du conducteur. Toute poursuite judiciaire pour un préjudice découlant d’un accident automobile est interdite. L’objectif de ce régime est de permettre aux victimes d’éviter des procédures judiciaires coûteuses pour être indemnisées.

Les parties se renvoient la balle

Le litige entourant le décès de Mme Ngo Yetna n’est pas particulièrement complexe, d’après Louise Bélanger-Hardy, professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université d'Ottawa.

Par contre, le fait que les deux compagnies d’assurance dans le dossier – celle de la Ville d’Ottawa et de la partie civile – ne veulent s’imputer de responsabilité allonge les délais. Ils se blâment l'un l'autre, ça ajoute un certain niveau de complexité. On a besoin de preuves d'experts pour essayer de départager la responsabilité , souligne la juriste.

La Ville d’Ottawa a refusé d’accorder une entrevue à Radio-Canada étant donné que le dossier est en cours. Par contre, dans une déclaration écrite, elle mentionne que cette collision fait l’objet d’une analyse interne afin de voir si des améliorations sont possibles et d’empêcher que d’autres événements similaires ne se produisent.

Ouvrir en mode plein écran Selon la professeure Louise Bélanger-Hardy, les pertes financières des citoyens sont accentuées par les délais judiciaires. Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

D’après Me Bélanger-Hardy, le délai de plusieurs années dans ce cas-ci est devenu habituel aujourd’hui puisqu’on subit encore les effets de la pandémie de COVID-19 . Elle ajoute que les délais s’expliquent par le cumul des causes qui n'ont pas été entendues et par le fait qu’il n’y a pas de règle sur la durée des causes civiles, contrairement aux procès criminels.

En plus des coûts supplémentaires, la conséquence la plus importante des délais sur les justiciables, c'est que les Canadiens ont simplement moins accès à la justice.

La pénurie de main-d'œuvre et le manque de personnel ont aussi d’importantes répercussions sur les délais judiciaires, rappelle la professeure. Il n’y a personne pour entendre les causes et tout le monde attend pour ces raisons , souligne-t-elle.

L'une des directrices de la Société des plaideurs, un organisme qui regroupe plus de 6000 juristes canadiens militant pour un meilleur système de justice, rappelle qu’il y a 18 postes de juges vacants à la Cour supérieure de l’Ontario, un problème qu’elle qualifie de chronique.

C’est inexcusable d’avoir des postes de juge vacants alors que nos tribunaux sont en sous-effectifs et que des candidats qualifiés existent.

Me Kirsten Crain ajoute que les délais démesurés persistent aussi puisque les tribunaux ne sont pas tenus de les comptabiliser ni de les répertorier. Selon elle, les provinces ne peuvent y remédier, car elles n’ont aucune vision claire de l’étendue du problème.

Publicité

D’ailleurs, une étude de la Société des plaideurs publiée en juin 2023 révèle qu’il faut actuellement près d'un an et demi pour qu'une requête de plus de deux heures soit entendue par un juge à Toronto, et plus de trois ans pour un procès de plus de cinq jours. L’organisme n’a par contre pas comptabilisé les délais à la Cour de justice d’Ottawa.

La directrice de la Société des plaideurs rappelle qu’il y a non seulement d’importants retards avant de pouvoir obtenir une date d’audience, mais aussi pour obtenir une décision. Même après avoir terminé les audiences d’un procès, il peut s’écouler entre six mois et un an avant que le juge rende une décision, c’est extrêmement long , souligne Me Crain.

Interpellé par Radio-Canada, le Bureau du procureur général de l’Ontario n’a pas répondu aux questions sur ce qu’il comptait faire pour remédier aux délais judiciaires dans la province.

Des solutions possibles

M. Ebelé déplore les répercussions psychologiques de l’attente dans laquelle il est plongé. Les choses traînent pour la simple raison qu'il y a des gens qui font des blocages pour des intérêts économiques, sans se soucier [des victimes].

Tant que ce dossier n’est pas fermé, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête [...] et on est toujours dans le deuil.

Le Gatinois se demande pourquoi il n’y a pas de garde-fou dans les causes civiles. Selon lui, il faudrait exiger des délais, par exemple en obligeant la remise d’un des rapports de contre-expertise, qui a été exécuté il y a plus d’un an dans son dossier. Tant que ce rapport n’est pas rendu, on ne peut pas évoluer , soupire-t-il.

Me Louise Bélanger-Hardy rappelle que des solutions existent afin de réduire les délais en justice civile. Selon elle, il serait primordial d’accorder plus de financement au système de justice dans son ensemble afin de voir une augmentation du personnel de cour. Elle estime aussi qu’il faudrait imposer des règles sur la durée des procès, bien que ce genre de protocole soit difficile à appliquer.

Aussi, un meilleur usage de la technologie pourrait aussi grandement aider. Des procédures électroniques efficaces ont été développées avant et pendant la pandémie, comme le dépôt de documents légaux de façon électronique ou les audiences virtuelles.