La Ressourcerie Le Filon vert rend hommage à son ancienne directrice

Un immeuble appartenant à l'organisme portera désormais le nom de Sylvie Trembley, qui a été derrière le projet de création de la Ressourcerie.

L'organisme a ouvert ses portes en mai 2012 et sa réalisation a été rendue possible grâce au travail du conseil d’administration et de la directrice de l’époque, Sylvie Tremblay, décédée en 2021.

Samedi, c'est l'inauguration là de l'affiche qu'on va installer devant la maison qui nous appartient à la Ressourcerie qui va s'appeler la maison Sylvie Tremblay, en hommage à tout le travail qu'elle a fait avant de malheureusement nous quitter.

C'est la première personne qui a été engagée par le groupe pour travailler à l'élaboration du projet et l'ouverture de la Ressourcerie en mai 2012. C'est pour ça qu'on voulait lui rendre hommage. Elle a beaucoup travaillé et elle a donné 10 années de sa vie à la Ressourcerie en ne comptant pas ses heures, en faisant du travail rémunéré, mais aussi beaucoup d'heures de bénévolat puis elle a fait contribuer sa famille également. Ça a été une personne significative pour notre organisation , explique la présidente du conseil d'administration Jacinthe Châteauvert.

Publicité

La mise en place de cette entreprise d’économie sociale a nécessité un investissement de plus de 350 000 $.

Jacinthe Châteauvert rappelle que les débuts n'ont pas été de tout repos pour l'organisation.

Au début, on n'avait pas toujours les revenus. Et grâce à sa persévérance, on a pu perdurer, puis on existe encore aujourd'hui parce qu'elle a donné beaucoup de temps pour faire en sorte que la Ressourcerie continue à fonctionner malgré les difficultés financières , insiste la responsable.