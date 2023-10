Le tireur du Maine s’est donné la mort dans une semi-remorque

Robert Card, qui est soupçonné d’avoir tué 18 personnes et d'en avoir blessé 13 autres, s’est suicidé dans une semi-remorque déverrouillée stationnée sur un site de recyclage, a indiqué la sécurité publique du Maine dans une conférence de presse tenue samedi matin.

La semi-remorque était entreposée sur un site de débordement de la Maine Recycling Company à Lisbon Falls, a déclaré le commissaire à la sécurité publique du Maine, Michael Sauschuck.

Il a précisé que le site principal de l’entreprise avait déjà été fouillé par les enquêteurs, mais que le propriétaire de l'entreprise avait contacté les policiers pour leur demander si ceux-ci avaient vérifié les véhicules garés sur un site annexe situé de l'autre côté de la rue.

Le site en question n'était pas clairement identifié comme faisant partie de la Maine Recycling Company, a précisé Michael Sauschuck.

Robert Card a été trouvé mort juste derrière l’une des portes d'une semi-remorque. Il s’est infligé la mort par arme à feu, a mentionné M. Sauschuck.

Ouvrir en mode plein écran Michael Sauschuck, responsable de la sécurité publique du Maine, fait le point sur la situation lors d'une conférence de presse, le 28 octobre 2023. Photo : Reuters / Kevin Lamarque

Ce dernier ne connaissait pas encore l’heure du décès et il s’est contenté de préciser que deux armes à feu ont été trouvées proche du corps.

Les autorités ont également confirmé qu'une autre arme à feu a été retrouvée dans le véhicule abandonné du suspect.

Un note manuscrite

Le suspect travaillait récemment pour cette entreprise, a déclaré un responsable des forces de l'ordre à l'Associated Press, ce que n'a pas voulu confirmer le commissaire à la sécurité publique du Maine.

Concernant la note que Robert Card a laissée dans sa maison, M. Sauschuck a indiqué qu'elle ne constituait pas à proprement parler une « lettre de suicide », bien qu'elle mentionnait à demi-mots que son auteur ne serait bientôt plus là.

La missive est adressée à un « être cher », d'après ses dires. Robert Card lui donne les mots de passe pour accéder à son cellulaire de même qu'a son compte en banque.

Ouvrir en mode plein écran Le commissaire du ministère de la Sécurité publique du Maine, Mike Sauschuck, s'adresse à la presse à l'hôtel de ville de Lewiston, dans le Maine, sous une photo du suspect Robert Card, le 27 octobre 2023. Photo : Getty Images / ANGELA WEISS

Il faudra plus de temps et d'analyses pour comprendre l'état d'esprit du tueur et ses motivations, au-delà de ses problèmes de santé mentale, a ajouté Michael Sauschuck. Il a précisé que Robert Card ne faisait toutefois pas l'objet d'une obligation légale de suivre des traitements.

Par conséquent, il aurait été difficile pour les autorités de lui retirer ses armes. Certaines critiques se sont effet élevées depuis la tuerie pour souligner que la législation du Maine en la matière manquait de mordant.

Hier, les autorités avaient dévoilé que l'homme âgé 40 ans, un ancien réserviste de la marine américaine, possédait un historique de problèmes de santé mentale et qu'il avait été admis dans un hôpital psychiatrique pendant deux semaines, l'été dernier, avant d'être autorisé à rentrer chez lui.

Il disait avoir entendu des voix et des menaces d'attentats sur une base militaire. Un responsable a déclaré que Card s'entraînait avec le 3e bataillon du 304e régiment d'infanterie de la réserve de l'armée à West Point, dans l'État de New York, lorsque les commandants ont commencé à s'inquiéter à son sujet.

En conférence de presse, le commissaire à la sécurité publique du Maine a tenu à souligner que la famille du tueur avait été « très très coopérative ». « Dès qu'on a publié la photo du suspect, les trois premières personnes qui nous ont appelées étaient des membres de sa famille », a souligné Michael Sauschuck.

« Notre enquête aurait été bien plus compliquée s'ils n'étaient pas venus vers nous automatiquement », selon le commissaire, qui a déploré du même souffle que la famille du tueur faisait l'objet de menaces.