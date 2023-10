Le N.-B. doit se doter d’une vision sur les proches aidants, dit un spécialiste

Un expert croit que la mise en place de nouvelles politiques sur les proches aidants permettrait au N.-B. de mieux affronter le vieillissement de sa population.

Selon le Réseau de santé Vitalité, le nombre de citoyens âgés de 65 ans et plus passera de 188 900 à 215 000 en seulement cinq ans, ce qui représente une augmentation de plus de 26 000 personnes.

Si des données démontrent que les Néo-Brunswickois vivent plus longtemps et souffrent moins de problèmes de santé qu’auparavant, reste que la plupart des personnes âgées sont aux prises avec au moins une maladie ou une affection chronique.

Le recours aux proches aidants, qui offrent des services capables d'éviter des hospitalisations à long terme, est donc appelé à augmenter dans la province.

Or, d'après le directeur général du Conseil de la Santé du Nouveau-Brunswick, Stéphane Robichaud, de nombreuses personnes nécessitant les services d'un proche aidant n'arrivent aujourd'hui pas à trouver l'aide dont ils ont besoin.

La demande n'ira qu'en augmentant en raison du vieillissement de la population et de la pénurie de main-d’œuvre dans les foyers de soins, constate-t-il.

On sait que la demande va s'accroître, c'est une question fort importante , prévient-il.

Une approche à repenser

Cette réalité fait dire au directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Stéphane Robichaud, que le Nouveau-Brunswick devra se doter d'une stratégie afin de revoir l’organisation de la société lorsqu’il s’agit de questions de vieillissement et du recours aux proches aidants.

La grande majorité [des proches aidants] ce sont des membres de la famille. Est-ce que ça fait partie de notre vision à long terme? Ou est-ce que notre vision c'est essentiellement de créer des lits dans des institutions? Si ça fait partie de notre vision à long terme, quelles politiques publiques visent à faciliter ce mélange-là, que ce n’est pas juste de créer des institutions, mais aussi d’avoir des mesures et des politiques qui reconnaissent l’accroissement de cette réalité-là qui est à venir , s'interroge Stéphane Robichaud.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Stéphane Robichaud. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Or, il sera difficile de bien planifier nos besoins en ce qui a trait aux proches aidants alors que l'on comprend aujourd'hui très mal combien ils sont à fournir des services dans la province.

Parmi les prestataires du Programme extramural ou des services du ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick, 60% ont recours aux services quotidiens de proches aidants.

Il est toutefois difficile d’avoir un portrait plus global du nombre de personnes recevant les services d'un proche aidant au Nouveau-Brunswick puisque ceux-ci sont souvent offerts de manière informelle par des membres de la famille.

Le stress des proches aidants

Dans plus de la moitié des cas, ce sont les enfants de la personne nécessitant des soins qui agissent à titre de proche aidant.

Cette responsabilité peut toutefois être très exigeante et demander beaucoup de temps et d’énergie.

Stéphane Robichaud, indique que selon les régions néo-brunswickoises, de 24 à 28 % des proches aidants ont indiqué que leur fonction leur a fait vivre du stress dans les 12 derniers mois.

C’est quand même considérable , dit-il. La personne commence à développer elle-même des problèmes à cause de cette fonction-là.

Toute stratégie sur les proches aidants au Nouveau-Brunswick devra impérativement comprendre des moyens visant à offrir un peu de répit

D’après le reportage de Jimena Vergara