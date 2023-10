L’Alberta licencie le conseil d’administration du centre des arts de Banff

Le gouvernement albertain a licencié l'ensemble du conseil d'administration du centre des arts de Banff et remplacé les directeurs par un seul administrateur chargé de revoir le fonctionnement interne de l'établissement. La province n'explique pas cette décision, mais dit vouloir donner au centre un « nouvel avenir ».

Le gouvernement de Danielle Smith n'a fourni aucune justification dans le communiqué de presse émis jeudi annonçant le licenciement des directeurs.

Le centre, créé il y a 90 ans, est régi par la Loi sur l'enseignement postsecondaire de la province, même s'il ne décerne aucun diplôme. Ce changement est l'occasion de s'orienter vers un nouvel avenir pour le centre des arts de Banff , a affirmé la ministre de l'Enseignement supérieur, Rajan Sawhney, dans le communiqué.

Le centre est reconnu au pays, mais aussi hors de ses frontières, notamment pour ses festivals artistiques et ses programmes de formation, allant du cinéma et du théâtre à la musique classique et la littérature. Or, il a été confronté au cours des dernières années à des changements de direction et à des problèmes budgétaires, d'autant plus que la pandémie a mis à mal ses activités lucratives, comme la tenue de congrès.

Lorsque Chris Lorway a remplacé Janice Price au poste de président-directeur général, plus tôt cette année, il est devenu le quatrième PDG en 12 ans.

Il y a deux ans, le gouvernement provincial a démis l'ancienne députée Donna Kennedy-Glans de ses fonctions de vice-présidente et de directrice de l'établissement, ce qui, selon elle, faisait suite à ses remarques publiques sur le premier ministre de l'époque, Jason Kenney, et le gouvernement conservateur uni.

Les revenus du centre des arts de Banff au cours du dernier exercice financier se sont élevés à 47,5 millions de dollars, une légère reprise par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, mais encore loin des 70 millions de dollars que l'institution avait gagnés au cours des années prépandémiques. Ses subventions provinciales ont diminué à 15,7 millions de dollars, contre 21,8 millions de dollars quatre ans plus tôt.

La semaine dernière, le président du programme de journalisme littéraire du centre a annoncé sur les réseaux sociaux que celui-ci se terminait sous sa forme légendaire et très célébrée .

Un administrateur chargé de revoir le fonctionnement interne

Alors que le budget et la programmation se transforment, le PDG du centre a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que le rôle de l'administrateur se focaliserait sur l'amélioration des processus et des politiques de gouvernance du centre.

Nous voulons réaffirmer que le centre des arts de Banff poursuivra son travail visant à offrir des programmes et des événements exceptionnels en matière d'art et de leadership , écrit Chris Lorway. Cette annonce est strictement liée à l'amélioration de la gouvernance, et non à des questions financières, de gestion ou de programmation.

Paul Baay, dirigeant du secteur pétrolier, agira à titre d'administrateur du centre. Il a été chargé de réviser les processus et les politiques internes du centre des arts de Banff et d'assurer les responsabilités du conseil des gouverneurs jusqu'à ce qu'un nouveau président et un nouveau conseil puissent être nommés , a annoncé le gouvernement provincial.

Paul Baay est actuellement président du conseil d'administration de l'Alberta Foundation for the Arts et il a auparavant occupé des postes de directeur au Musée des beaux-arts du Canada et à l'Alberta College of Art and Design.

En mai, il a payé à la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta un règlement de 40 000 $ après avoir admis avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières en partageant de manière inappropriée avec une autre personne des informations non publiques sur Touchstone Exploration Inc., la société pétrolière et gazière qu'il dirige.

Dans le cadre d'une entente de règlement, Paul Baay a accepté de poursuivre et compléter une formation sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance des entreprises publiques .

Avec les informations de Jason Markusoff