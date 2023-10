Une journée pour réfléchir et agir contre le racisme au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Des dizaines de personnes se rassembleront samedi à Larouche afin de réfléchir et agir contre le racisme qui peut est vécu dans la région. Conférences, témoignages et discussions meubleront cette journée d’échanges.

L’initiative est celle de l’organisme Récif 02 qui est engagé depuis deux ans dans un projet de lutte contre le racisme.

Environ 80 personnes sont attendues à la Journée de sensibilisation et de mise en action pour faire cesser les gestes et les comportements racistes envers les Premières Nations et les personnes racisées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le rassemblement se tiendra à la Salle multifonctionnelle de Larouche.

Spécialistes, expertes de vécu, consultante et élue prendront la parole lors de ce nouveau rendez-vous.