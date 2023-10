La plupart des enseignants ont songé à quitter la profession, dit le syndicat

La Fédération des enseignants de l’Île-du-Prince-Édouard (FEIPE) est en mode solutions à la suite de la publication des résultats d’un sondage mené auprès de ses membres. Celui-ci indique que 62 % des répondants ont songé à quitter la profession.

Le coup de sonde a aussi révélé que 78 % des enseignants ont déjà vécu un épuisement professionnel.

C’est la raison pour laquelle la FEIPE a lancé cette semaine une nouvelle campagne de sensibilisation à l’épuisement professionnel au sein de la profession d’enseignant.

Selon le président de la fédération, Andy Doran, le problème s’explique en partie par le fait que les parents peuvent désormais joindre les enseignants à tout moment de la journée.

Lorsque j’ai commencé à enseigner, il n’y avait pas d’internet ou de courriel , dit-il. Ma journée se terminait essentiellement au moment où je quittais l’école. Aujourd’hui, les enseignants ont l’impression que la journée ne se termine jamais.

Le sondage de la FEIPE indique aussi que 25 % des enseignants ne se sentent pas en sécurité ou ont l’impression d’être harcelés.

Près de 45 % des personnes sondées ont indiqué qu’ils déconseilleraient aux jeunes de choisir une carrière en enseignement.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Fédération des enseignants de l'Île-du-Prince-Édouard, Andy Doran, s'inquiète des résultats d'un sondage mené auprès des membres du syndicat qui indique que plusieurs ont songé à quitter la profession. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

D’après Andy Doran, plusieurs de ses collègues affirment faire l’objet d’attaques personnelles.

Les commentaires négatifs ou des attaques personnelles dirigées à l’endroit d’un enseignant ne favorisent en rien la relation avec les parents. Ces commentaires n’aident en rien nos enfants , déplore-t-il.

La campagne de sensibilisation lancée par le syndicat vise à inciter les parents qui appuient déjà les enseignants à sensibiliser leur entourage aux problématiques vécues par ces derniers.

La majorité de nos parents sont excellents et font leur part pour leur école et leur communauté. On espère que les parents qui comprennent les problématiques vécues par nos enseignants vont passer le mot et essayer de faire le part , ajoute le président de la FEIPE .

La fédération dit aussi collaborer avec la Public Schools Branch afin de trouver des solutions aux problèmes identifiés par le sondage.