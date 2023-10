L’Alberta ira de l’avant avec son projet de retrait possible du RPC, dit Danielle Smith

La première ministre Danielle Smith affirme que la campagne pour un éventuel retrait de l’Alberta du Régime de pensions du Canada (RPC) se poursuivra, malgré l’imbroglio autour de la part qui pourrait revenir à la province si elle quittait le fonds fédéral de retraite pour créer le sien.

Alors que le gouvernement albertain chiffre à 334 milliards de dollars la part qui reviendrait à la province en cas de retrait du fonds fédéral, des économistes et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada affirment que le montant serait, au mieux, la moitié de cette somme.

La province maintiendra sa campagne de publicité et de sondage de 7,5 millions de dollars sur la sortie du régime de retraite, assure Danielle Smith, tout en sachant que le chiffre clé de cette campagne est contesté et qu’il est susceptible d'être porté devant les tribunaux.

Selon la première ministre, le chiffre estimé par l’Alberta reste valable, car il est le seul qui existe. Dans une déclaration jeudi à Calgary, elle a affirmé que la province avait demandé à Ottawa et à l'Office d'investissement du RPC de fournir leur estimation, mais que tous les deux ont refusé.

La prochaine étape consistera donc, peut-être, à aller devant les tribunaux pour voir s'ils [Ottawa et l'Office d'investissement du RPC ] soutiennent notre interprétation [du montant qui correspondrait à la part de la province].

De 16 à 20 %

La première ministre a également réitéré les propos tenus un jour plus tôt à Edmonton, à savoir que tant que le montant exact n'est pas fixé, elle ne demandera pas aux Albertains de se prononcer par référendum sur la possibilité de quitter le Régime de pensions du Canada.

L'Office d'investissement estime à 16 % la part de l'Alberta dans le RPC .

Trevor Tombe, économiste à l'Université de Calgary, estime cette part à environ 20 %, soit quelque 150 milliards de dollars.

La cheffe de l'opposition Rachel Notley accuse le cabinet Smith de faire sa campagne sur des arguments fallacieux. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Le NPD contre la campagne et l'enquête en ligne

La campagne publicitaire et le sondage ont été critiqués par le parti d’opposition, le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta (NPD).

Rachel Notley, cheffe du parti, estime qu'en fin de compte, l'argent des Albertains est dépensé dans une campagne pleine de désinformation et de mensonges .

Depuis un mois, le gouvernement de l'Alberta explique dans des publicités et un sondage en ligne les avantages supposés que les Albertains pourraient tirer d'un transfert de 334 milliards dollars du RPC. Il s'agirait, notamment, de primes moins élevées, de pensions plus importantes et, peut-être, de milliers de dollars de primes pour les personnes âgées.

D’après le NPD , le sondage ne demande pas aux Albertains s'ils veulent quitter le RPC , mais les interroge seulement sur comment ils aimeraient que l’éventuel futur régime provincial soit structuré.

Au printemps prochain, Danielle Smith devrait recevoir un rapport de l’ancien ministre des Finances, James Dinning, sur ce que les Albertains pensent d'un régime de retraite provincial.

La première ministre devrait ensuite décider si l'intérêt du public pour un régime de retraite albertain est suffisant pour que la question soit soumise à un référendum, qui pourrait avoir lieu en 2025.

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, organisera une rencontre avec ses homologues provinciaux et territoriaux sur la volonté du gouvernement de l'Alberta de se retirer du régime fédéral de retraite. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Des échos retentissants au pays

Ces derniers jours, la question a attiré l'attention à l’échelle nationale.

Mercredi, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a accepté d'organiser une réunion avec ses homologues provinciaux et territoriaux, afin d'en discuter.

Cette décision a été prise à la demande du ministre des Finances de l'Ontario, Peter Bethlenfalvy. Dans une lettre, celui-ci a affirmé que le retrait de l'Alberta pourrait causer de graves préjudices à long terme aux travailleurs et aux retraités de l'Ontario et de l'ensemble du Canada .

La semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu'Ottawa se battrait pour préserver la stabilité et l'intégrité du RPC , tandis que le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a encouragé les Albertains à demeurer dans le fonds fédéral.

