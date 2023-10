La mairesse de Lytton n’a pas été prévenue de la découverte de 7000 artéfacts

La mairesse de Lytton, en Colombie-Britannique, déclare avoir été « très surprise » d’apprendre que plus de 7000 artéfacts avaient été découverts lors de fouilles archéologiques sur le site du village emporté par les flammes en 2021.

Denise O’Connor et les résidents de Lytton ont appris la nouvelle, comme le reste de la population, par Bowinn Ma, la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique, lors de la période de questions du 17 octobre.

Pourtant, selon la mairesse, les habitants ont demandé de nombreuses fois aux représentants de la province s’il y avait eu des trouvailles archéologiques.

On nous a répété à plusieurs reprises que c’était confidentiel. J’étais confuse que le résultat des fouilles archéologiques ait été présenté à l’Assemblée législative et non aux habitants de Lytton.