Tous les plans d'eau des parcs nationaux Kootenay et Yoho sont fermés jusqu’au 31 mars 2024 après qu'un cas suspect de maladie du tournis des truites a été signalé dans le sud-est des Rocheuses, en Colombie-Britannique.

Le tournis des truites ne présente pas de risque pour l'humain, mais la maladie peut être mortelle pour la truite, le saumon et le corégone. Elle affecte le comportement des poissons touchés, qui nagent en faisant des cercles. Elle provoque également des déformations de la colonne vertébrale.

Jusqu'à 90 % de mortalité

Selon Parcs Canada, le parasite responsable de la maladie pourrait décimer jusqu’à 90 % des jeunes truites et saumons.

En Colombie-Britannique, le premier cas suspect de la maladie a été détecté en septembre, dans le lac Emerald du parc national Yoho. Le lac Emerald, la rivière Emerald, l’étang Peaceful et le lac One Duck ainsi que leurs rivages et affluents ont alors été interdits aux nageurs et aux plaisanciers.

François Masse, directeur de l'unité de gestion de Parcs Canada pour les parcs nationaux de lac Louise, Yoho et Kootenay, a déclaré que d'autres cas suspects de la maladie ont été recensés par la suite dans la rivière Kicking Horse, le lac Wapta, le ruisseau Finn et le ruisseau Monarch.

Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le tournis des truites n'est pas transmis directement d'un poisson à l'autre. Le parasite se répand par contact entre un poisson et un ver d'eau douce.

D'après Megan Goudie, porte-parole de Parcs Canada, les activités récréatives dans les plans d'eau étaient probablement à l'origine de la propagation de la maladie dans les parcs Yoho et Kootenay.

Présent en Alberta depuis 2016

Elle précise que le parasite ne vit pas seulement dans les poissons, mais qu'il peut aussi se développer dans l'eau et la boue. La propagation de la maladie peut alors se faire par l’intermédiaire d’une planche à pagaie, d’un canot ou d’équipement pour la pêche.

La maladie est incroyablement difficile à éradiquer une fois qu'elle s'est répandue dans un bassin hydrographique.

Parcs Canada a déclaré que l'agence travaillera avec d'autres juridictions expérimentées dans la lutte contre la maladie du tournis afin de déterminer les prochaines étapes à mener.

Le premier cas de maladie du tournis au Canada a été détecté en août 2016, dans le parc national de Banff, en Alberta. Tous les poissons du lac Johnson avaient alors dû être tués.

Avec des informations de La presse canadienne