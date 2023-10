Une entreprise d’effets spéciaux spécialisée dans la fabrication de monstres et autres créatures pour le cinéma et la télévision ouvre à Burnaby, dans le Grand Vancouver, le musée MastersFX, où 80 de ses créations sont exposées.

On pourra notamment y voir une réplique géante du monstre de Predator, Sonic le hérisson, ou encore des créations de True Blood, The Boys, DC’s Legend of Tomorrow et The Umbrella Academy.

MASTERSFX fut créé en 1987 par Todd Masters.

Les visiteurs pourront se promener dans le musée et voir l’atelier où les monstres sont créés, la salle où ils sont peints, et pourront même jouer avec des animatroniques.

Soucieux de garder ses employés occupés durant une baisse d'activité importante due à la grève des scénaristes, Todd Masters a eu l'idée de créer ce musée. Le fondateur de MastersFX, s'est vu décerner 3 prix Emmy, notamment pour la création de faux cadavres dans la série Six Feet Under.

MastersFX existe depuis 36 ans et a un studio en Colombie-Britannique depuis 25 ans.

L'entreprise a aussi créé les loups-garous du film Underworld et les prothèses pour les scènes de chirurgie dans la série The Good Doctor.

Lorsque nous créons des monstres [...] ce que nous essayons de faire est de créer un être vivant avec une personnalité, quelque chose de tellement crédible que vous ne vous rendiez pas compte que vos yeux sont en train d'être dupés.

Todd Masters est aussi membre fondateur du conseil d'administration de la Visual Effects Society.

Todd Masters est un vétéran de l'âge d'or de la création de monstres au cinéma. Il a produit des effets spéciaux pour des classiques du genre tels que Big Trouble in Little China, Poltergeist II, Hellraiser IV, Tales from the Crypt, Mortal Kombat et bien d'autres encore.

Comme il l’explique, il existe ici même en Colombie-Britannique une forme d’art qui est très forte depuis 30 ans ou plus . Todd est très fier de présenter les travaux de son équipe dans la salle d’exposition de la compagnie.

Le musée MastersFX sera ouvert mardi 31 octobre de 18 h à 22 h. L'entrée est gratuite pour les enfants de 13 ans et moins le jour d'Halloween.