Hausse marquée des demandes d’aide médicale à mourir en Outaouais

Les demandes d’aide médicale à mourir connaissent une hausse fulgurante en Outaouais. Le nombre de demandes a presque doublé en un an, si bien que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)de l’Outaouais a mis en place un guichet unique pour faire face à la demande.

Entre avril 2022 et mars 2023, un total de 225 demandes ont été formulées, dont 178 ont été administrées. Pour la même période un an plus tôt, le nombre de demandes était de 114 pour 104 administrées.

Pour la Commission sur les soins de fin de vie, cette hausse s'explique en raison d'une forte demande liée à des cancers incurables. Rappelons que l’aide médicale à mourir doit remplir plusieurs critères pour être administrée à un patient.

C'est d'abord le cancer à 63 %, après ça les personnes qui ont des maladies neurologiques dont le Parkinson, la sclérose en plaque, la SLA, les dégénérescences neurologiques de haut niveau, ceux-là représentent 10 % , indique le Dr Michel Bureau, président de la Commission sur les soins de fin de vie.

Or, la demande a tant augmenté que le CISSS de l’Outaouais a dû mettre une équipe en place pour créer un guichet unique pour centraliser le dépôt des demandes et faciliter la coordination des demandes d'aide médicale à mourir , explique Dre Geneviève Gagnon, directrice à la direction des services professionnels et de la pertinence clinique au CISSS de l'Outaouais.

La souffrance de l’attente

François Lévesque se sent désemparé. Sa belle-mère de 95 ans souffre depuis deux ans.

Elle a perdu tellement de facultés cognitives qu'elle ne peut plus peindre, elle ne peut plus se faire des amis, s'intéresser à un roman ou un magazine et depuis février elle est trop fragile. À chaque fois qu'elle tombe, elle se casse quelque chose , se désole ce retraité de la fonction publique fédérale.

Personne ne peut l’aider.

Les demandes de sa belle-mère pour obtenir l’aide médicale à mourir ont toutes échoué. Elle ne répond pas aux critères établis dans la Loi concernant les soins de fin de vie.

Malgré toutes nos démarches et tous nos efforts, elle ne respecte pas les critères actuels. On me dit qu'elle n'a pas de maladie, puis je crois que par maladie on veut dire incurable , déplore-t-il. Elle n'a pas de souffrances extrêmes qui ne peuvent pas être soulagées par la drogue, mais sa souffrance morale et son ennui sont énormes aussi.

Au début du mois de juin, la majorité des députés de l'Assemblée nationale ont voté en faveur d’un projet de loi visant à élargir l’aide médicale à mourir.

Il doit permettre, d’ici juin 2025, des demandes anticipées pour des personnes souffrant d'un trouble neurocognitif majeur.

Avec les informations de Laurie Trudel et Inès Ali-Khan