Un bon début de saison pour Audrey Clavette au Québec

La marche est haute pour les hockeyeuses des Maritimes qui évoluent au hockey collégial québécois. Mais, pour Audrey Clavette, la patience et le travail ont porté leurs fruits.

C'est d'ailleurs toute une marque de confiance que la joueuse originaire du quartier Saint-Jacques, à Edmundston, vient de recevoir cette semaine. Elle a été nommée capitaine adjointe chez le Boomerang du CÉGEP André-Laurendeau.

Ça prouve que Phil (Rodrigue, l'entraîneur) a confiance en nous autres , mentionne la jeune femme de 19 ans. Nous sommes un bon groupe de leadership. On va servir à faciliter la communication entre les joueuses et les entraîneurs.

Clavette connaît un bon début de saison avec 4 buts et 3 mentions d'aide à ses huit premières parties.

L'an dernier, sa première année avec le Boomerang, la Néo-Brunswickoise, qui évolue à l'aile gauche, n'avait marqué que trois fois en 30 parties.

L'an passé, c'était une grosse adaptation de passer du niveau AAA des moins de 18 ans (à Fredericton) au N.-B. C'était beaucoup plus vite , explique-t-elle.

Lorsqu'on regarde son parcours, elle a joué pour les Républicaines de la Cité des Jeunes A.-M. Sormany en 2019-2020.

Puis, ses deux saisons au niveau M18 (moins de 18 ans) à Fredericton ont été marquées par un ralentissement des activités en raison des restrictions sanitaires.

Le saut vers le hockey collégial québécois a été plus ardu.

Au Nouveau-Brunswick, je faisais beaucoup de buts , se souvient-elle. Mais (à ma première saison), l'an passé, c'était moins mon rôle.

Pour l'aider, elle dit avoir redoublé d'ardeur dans les entraînements. Oui, ça peut être difficile pour l'orgueil, mais c'est un passage nécessaire.

Les entraîneurs ne disent pas des commentaires seulement pour être négatifs , souligne-t-elle.

Cette année de transition a été bénéfique. Le Boomerang est en 4e place au classement et Audrey Clavette constate des améliorations.

C'est encore tôt dans la saison, mais on aimerait finir plus haut que la 4e place de l'an passé.

Cette saison au CÉGEP André-Laurendeau sera sa dernière. Audrey Clavette a été approchée par au moins cinq niversités: une aux États-Unis, trois au Québec et les Aigles Bleues de l'Université de Moncton.

Son cœur balance et aucune décision n'a été prise.

Ce sera une option de revenir chez nous (au Nouveau-Brunswick) , avoue-t-elle.

Elle va visiter les institutions qui sont dans la région de Montréal. Le CÉGEP André-Laurendeau est situé à LaSalle, dans cette région.

C'est sûr que j'aimerais pratiquer avec Moncton (et visiter le campus), si ce n'est que pour voir le calibre et tout ça. Je dois payer le déplacement et c'est plus compliqué que de visiter des universités dans la région de Montréal.