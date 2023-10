Jasper réitère ses mises en garde au public face à des incursions records d’ours en ville

La Ville de Jasper, en Alberta, a connu une année record en matière de rencontres entre humains et ours en ville. Cela a poussé les autorités locales à renouveler les mises en garde contre les dangers de laisser à découvert des sources de nourriture qui attirent les animaux affamés.

Depuis le début de l’année, Parcs Canada a répondu à plus de 350 incidents impliquant des ours en ville, contre 281 pour toute l'année 2022 et 95 incidents en 2021.

Les arbres fruitiers constituent le principal attrait, et il y aurait environ 900 arbres fruitiers non indigènes dans un rayon de quatre kilomètres autour de la ville.

Environ 200 ont été enlevés ces dernières années, mais il faudra en supprimer beaucoup plus pour attirer moins d’ours, soutient Dave Argument, gestionnaire au parc national Jasper.

Publicité

L’attirance des ours pour les arbres fruitiers est plus forte lorsqu’il y a moins de baies sauvages, notamment pendant les années de sécheresse. À cela s'ajoute le fait qu’une ourse habituée à se nourrir en ville apprendra à ses petits à faire de même.

Les ours peuvent évidemment être des animaux à très large rayon d'action, mais ce sont aussi des créatures d'habitude , explique Dave Argument. Lorsque les ours savent qu'il y a une bonne source de nourriture quelque part, ils y reviennent.

D’ailleurs, parmi les neuf ours noirs qui ont été déplacés de Jasper au cours des derniers mois, au moins trois d'entre eux sont revenus.

Une ourse noire, qui faisait partie avec son petit du lot des neufs animaux déplacés, a été relâchée à la limite du côté est du parc national à la fin du mois d'août. Elle est revenue en ville un mois plus tard, seule.

Les données du collier électronique qu’elle portait montrent que l’ourse a parcouru plus de 300 kilomètres à travers les Rocheuses de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, un long trajet au cours duquel elle a perdu son petit.

L'expérience nous a appris qu'en déplaçant les ours hors de la ville, on les ramène souvent directement à l'intérieur , fait remarquer Dave Argument.

Ouvrir en mode plein écran Une ourse habituée à se nourrir en ville apprendra à ses petits à faire de même. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Des risques accrus

Les résidents sont confrontés à des ours de plus en plus audacieux et urbanisés.

Des rapports récents font état d'ours se nourrissant dans les arbres près des écoles et des terrains de jeux. Certains vont même jusqu’à chercher de la nourriture dans les mangeoires pour oiseaux, les glacières et les bacs à compost, n’hésitant pas souvent à s’en prendre aux chiens et aux humains.

Les autorités prennent d’autant plus la situation au sérieux qu’elles craignent que les grizzlis aussi ne fassent bientôt partie du problème, car s'ils découvrent les arbres fruitiers de la ville, comme l'ont fait leurs cousins, le problème pourrait s'aggraver.

Si ces grizzlis découvrent que l'automne est une période encore plus propice à la vie en ville et dans les environs en raison de la source de fruits, le danger atteindra un tout autre niveau.

Gordon Stenhouse, biologiste spécialiste de la faune sauvage et chercheur sur les grizzlis, estime également qu'il faut prendre au sérieux le risque de voir ces animaux commencer aussi à se nourrir à proximité des habitations.

Ouvrir en mode plein écran Ce sont notamment les arbres fruitiers qui attirent les ours en ville. Photo : iStock

Quelles solutions?

Parcs Canada demande que les arbres soient retirés des propriétés publiques et privées.

Publicité

La Ville dit travailler à éliminer progressivement les arbres fruitiers non indigènes sur les propriétés municipales.

Certaines personnes penchent même pour l’adoption par l’administration municipale d’un règlement en ce sens.

D’après Dave Argument, les efforts consistant à effrayer les animaux à l'aide de dispositifs sonores et de munitions non létales, tels que des balles de peinture et des balles de craie, les rendent surtout plus actifs la nuit. Ce qui accroît le risque de rencontres surprises.

Il estime par ailleurs que les programmes de piégeage et de relâchement, également appelés translocation, ne constituent pas un moyen adéquat pour faire face à l'ampleur du problème de l'ours à Jasper.

Selon lui, la Ville doit plutôt adopter une approche proactive et préventive.

Avec les informations de Wallis Snowdon