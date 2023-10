L’importance de bien compter les ayants droit francophones

La question des personnes ayant droit à l’éducation en français était au cœur des discussions vendredi lors du 33e congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), à Sudbury.

Simon Cloutier, président de la FNCSF , souligne que le thème du congrès, L’école de langue française : notre choix, évidemment!, a été choisi en référence au dénombrement de nombre d’ayants droit lors du recensement de 2021.

Des données essentielles lors des négociations avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux pour l’ouverture d’une nouvelle école ou l’agrandissement d’une école existante, souligne-t-il.

M. Cloutier note qu’il y a des inégalités entre les provinces. C'est clair, selon mon expérience, que dans l'ouest du pays, c'est plus difficile, des fois on a des gouvernements qui sont beaucoup plus stricts au niveau des politiques d'admission des ayants droit.

M. Cloutier rappelle que les conseils scolaires ont obtenu grâce à ce recensement des données probantes concernant le nombre d’ayants droit pour la première fois.

On se rend compte qu'il y en a beaucoup… et qu’il y en a beaucoup qui ne sont pas dans nos écoles.

Valérie Morand, directrice générale de la FNCSF précise que plus du tiers des enfants ayant droit à l’éducation en français se trouvaient à l’extérieur du système d’éducation francophone.

D'où l'importance d'avoir des services en petite enfance en français , dit-elle, pour inciter plus de parents à choisir une école francophone pour leurs enfants une fois qu’ils sont d’âge scolaire.

Simon Cloutier ajoute que l’accès à des données précises est toutefois menacé. Malheureusement, la nouvelle loi sur les langues officielles demande seulement qu'une estimation périodique soit faite.

Une estimation pour nous serait quand même dommageable parce qu'une estimation aurait des marges d'erreur tellement immenses que ces données-là […] ne seraient plus probantes.

Le président de la FNCSF affirme que les conseils scolaires vont continuer de militer pour que les questions concernant la langue soient incluses dans le questionnaire du recensement de 2026, autant dans la version longue que dans le questionnaire court.

L’intégration des immigrants francophones, une autre priorité

Selon Samia Ouled Ali, présidente du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, les immigrants qui ne sont pas encore bien installés et intégrés à la communauté ne font pas partie des chiffres.

Certains immigrants qui ont le français comme langue seconde, par exemple des Égyptiens dont la langue maternelle est l’arabe, ne seraient pas comptés non plus parmi les ayants droit.

En plus de bien identifier qui sont les immigrants qui ont droit à l’éducation en français, Samia Ouled Ali affirme qu’il est important de bien les accueillir et les intégrer au système scolaire.

Le problème du recrutement et de la rétention des enseignants

La popularité des écoles de langue française dans bien des régions entraîne son lot de défis, surtout en raison de la pénurie de main-d'œuvre, admet Valérie Morand.

Depuis 10 ans, on a vu une augmentation de 25 % de l'embauche des enseignants , explique la directrice générale de la FNCSF .

Donc depuis 10 ans, c'est près de 3000 nouveaux enseignants qu'on a dû embaucher pour répondre à la demande, à l'engouement pour l'école de langue française.

Elle ajoute que la FNCSF a un projet de collecte de données sur la pénurie d'enseignants qui fait appel à l'intelligence artificielle pour mieux outiller les conseils scolaires pour faire des prévisions d'embauche.

Ouvrir en mode plein écran Des représentants des conseils scolaires d'un bout à l'autre du Canada se sont déplacés vers le Grand Sudbury pour le congrès annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Photo : Radio-Canada / Félix Hallée-Théoret

On veut savoir combien d'élèves vont sortir des facultés d'éducation pour pouvoir prévoir nos embauches [mais] aussi mieux accompagner [les nouveaux enseignants] dans leur insertion professionnelle , explique Mme Morand.

Parce que c'est bien beau embaucher, mais on veut éviter le syndrome des portes tournantes , c’est-à-dire des enseignants qui quittent le système après seulement quelques années, conclut-elle.

Avec les informations de Chris St-Pierre et de Félix Hallée-Théoret