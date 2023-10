Le conflit au Moyen-Orient ressenti dans des restaurants de Vancouver

Deux restaurateurs vancouvérois disent avoir reçu des commentaires haineux après avoir pris des positions publiques sur le conflit israélo-palestinien.

Les propriétaires d’Ofra’s Kitchen, un restaurant israélien dans le West End et de Tamam, un restaurant palestinien dans l'est de Vancouver, disent ne pas vouloir ralentir leur activisme en vue des réactions.

Après le début de ce nouveau chapitre dans le conflit entre Israël et le Hamas, Sohbi Alzobaidi, d’origine palestinienne et le propriétaire de Tamam: Fine Palestinian Cuisine, s’est tourné vers les réseaux sociaux pour publier du contenu appuyant sa terre natale.

Ofra Sixto, d’origine israélienne et propriétaire d’Ofra’s Kitchen, a fait de même en plus de placer sur la vitrine du restaurant un drapeau israélien et des affiches d’enfants pris en otage.

Les deux restaurateurs ont rapidement fait l'objet de commentaires désobligeants.

Ofra Sixto, propriétaire de Ofra's Kitchen, est animée sur les réseaux sociaux et s'affiche aux manifestations appuyant l'État d'Israël. Photo : Radio-Canada / Jim Mullen

J’ai commencé à recevoir des commentaires haineux, des requêtes de boycotter indique Mme Sixto.

Elle raconte qu’une dame âgée est rentrée dans le restaurant pour se plaindre du drapeau et l’accuser de meurtre d’enfants. Je lui ai demandé tranquillement de partir, mais elle a refusé souligne-t-elle.

Sobhi Alzobaid vit la même histoire et constate une augmentation marquante de commentaires et interactions négatives ces dernières semaines : Ils disent que nous sommes antisémites, que nous sommes des terroristes, que nous supportons des terroristes et que c’est de la nourriture d'Israël.

Des gens appellent trois à quatre fois par semaine. Ils disent que ce n’est pas un restaurant palestinien, que la Palestine n’existe pas.

Une motivation infaillible

Toutefois, les deux restaurateurs n'envisagent pas de freiner le partage de leurs convictions. Je ris de l’ignorance des gens, je ne laisse pas leur ignorance me perturber , explique M. Alzobaid.

Pour Mme Sixto c’est ma petite contribution à ce que vivent mes 10 millions de frères et sœurs [en Israël]. Je suis présente et je suis forte .

Sohbi Alzobaidi, propriétaire de Tanam, espère utiliser la nourriture pour ouvrir un dialogue culturel. Photo : Ben Nelms/CBC

Les deux restaurants planifient de continuer le dialogue avec la communauté à travers leur expertise : la nourriture comme véhicule de discussion culturelle.

La nourriture c’est de l’énergie, les gens le ressentent quand c’est fait avec amour.

Ofra Sixto adore Vancouver, mais n’a jamais pu s’habituer à la nourriture locale. C’est pourquoi elle a ouvert Ofra’s Kitchen en 2019 pour desservir ce besoin de nourriture israélienne et offrir un espace où les gens se sentent invités dans ma cuisine. Ce n’est pas juste un restaurant .

Quant à Sobhi Alzolbaidi, c’est en 2012, après plusieurs années à Vancouver, qu'il a voulu faire rayonner avec sa femme la culture palestinienne dans la région. Des artistes de profession, ils se sont tournés vers la restauration, car la nourriture élargit la culture autrement que toute autre avenue.

D'après lui, que ce soit un film, des séminaires ou des papiers de recherche d’une autre culture, les gens arrivent avec des préjugés internes , mais qu’avec la nourriture ça les humilie et les ouvre à écouter ton histoire sans jugement .

Tout ce qu’on veut c’est vivre en paix. On essaye d’envoyer ce message à travers notre nourriture et notre art , conclut M. Alzobaidi.

D'après les informations de Yasmin Gandham