Un soutien unanime de l’Europe à l’Ukraine… pour l’instant

BRUXELLES, Belgique – « L’Ukraine est une priorité pour nous et elle restera une priorité. » Voilà ce qu’a déclaré vendredi le président du Conseil européen, Charles Michel, à l’issue d’une rencontre au sommet entre les 27 dirigeants des pays membres de l’Union européenne (UE). Cependant, deux États membres, dont les dirigeants affichent des positions prorusses, pourraient causer de la dissension à ce sujet au cours des prochaines semaines.

Les 27 dirigeants européens se sont entendus sur une déclaration commune pour réaffirmer leur soutien militaire durable à l’Ukraine à l’issue du sommet. Cette position est pourtant aux antipodes de celle de Robert Fico, nouveau premier ministre de la Slovaquie.

M. Fico, qui avait déjà été à la tête de ce pays de 2012 à 2018, célébrait cette semaine son grand retour parmi les leaders de l’Europe. Au lendemain de son entrée en fonctions, jeudi, il a accompli une de ses promesses de campagne en annonçant que la Slovaquie mettait fin à son aide militaire à l’Ukraine.

À ses côtés se trouve celui qui donne des maux de tête aux dirigeants pro-européens depuis plusieurs années déjà : Viktor Orban. Dans une séquence qui a fait le tour du monde, le dirigeant hongrois a serré la main du président russe Vladimir Poutine lors d’une rencontre officielle, le 17 octobre dernier.

Nous maintenons ouvertes toutes les lignes de communication avec les Russes, sinon il n'y aura aucune chance de paix , a-t-il déclaré lors de son arrivée au sommet européen, jeudi. Il s’est également réjoui du retour au pouvoir de M. Fico en Slovaquie, qu’il a qualifié de patriote sur le réseau X.

Les deux dirigeants, qui affichent des positions prorusses, ont malgré tout donné leur accord à la déclaration qui réaffirme le soutien de l’ UE à l’Ukraine.

Enveloppe de 50 milliards d'euros

Les leaders européens doivent se réunir à nouveau en décembre pour régler les détails d’une aide de 50 milliards d’euros (plus de 73 milliards $ CA) pour l’Ukraine. Toutefois, avec deux pays réticents, les discussions pourraient s’avérer corsées. Un diplomate européen rencontré lors du sommet a confirmé que presque tous les pays s’entendent sur cette enveloppe de 50 milliards pour aider l’Ukraine.

Néanmoins, le premier ministre Fico a déclaré sur Facebook vendredi matin que l’Ukraine est un des pays les plus corrompus au monde et que son soutien à l’enveloppe était conditionnel à la garantie que l'argent européen [y compris l’argent slovaque] ne serait pas détourné et qu'une partie de ces ressources serait utilisée pour restaurer les infrastructures slovaques dans les zones frontalières avec l’Ukraine.

Le premier ministre Orban a pour sa part affirmé qu’il ne soutenait pas la proposition d’aide financière dans sa forme actuelle.

Ordre du jour et sanctions

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé aux dirigeants par visioconférence au tout début du sommet. Les discussions sur l’Ukraine devaient avoir lieu dès la première journée du sommet, mais elles ont finalement été repoussées à la seconde journée. C’est le conflit entre Israël et Gaza qui a été abordé en premier et qui a suscité cinq heures de discussions. Mais il ne faut pas que cette crise fasse oublier les autres , estime une diplomate européenne qui a requis l’anonymat.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a par ailleurs annoncé que l’ UE préparait un 12e paquet de sanctions contre la Russie et qu'elle était en consultation avec les États membres à ce sujet. Le premier ministre hongrois s’oppose aux sanctions depuis plus d’un an, mais Viktor Orban a malgré tout voté en leur faveur par le passé.

Ouvrir en mode plein écran Les 27 dirigeants européens se sont entendus sur une déclaration commune pour réaffirmer leur soutien militaire durable à l’Ukraine à l’issue du sommet. Photo : Getty Images / AFP/HATIM KAGHAT

Qu’est-ce qu’un sommet européen?

Rendez-vous phares de la politique du Vieux Continent, les sommets européens ont lieu à intervalles d’environ deux ou trois mois. À ces occasions, les dirigeants des 27 États membres se réunissent pour discuter des grandes orientations politiques de l’ UE . Se joignent à eux les présidents de deux institutions clés européennes : le Conseil européen (Charles Michel) et la Commission européenne (Ursula von der Leyen).

Les dirigeants font leur apparition sur un tapis rouge dans le bâtiment qui abrite le Conseil européen et répondent, pour la plupart, à quelques questions des médias. Ils se réunissent ensuite à huis clos pendant plusieurs heures pour discuter des orientations politiques de l’ UE . Leur but est de parvenir à s’entendre sur une déclaration commune.

Cependant, les désaccords entre 27 dirigeants aux orientations politiques variées et qui cherchent l’obtention d’un compromis peuvent prolonger les débats. La première journée du sommet s’est d’ailleurs conclue vers 1 h dans la nuit de jeudi à vendredi.

Violette Cantin était présente à Bruxelles en tant que lauréate du Prix Union européenne-Canada pour jeunes journalistes. Son voyage a été payé par la délégation de l’Union européenne au Canada.