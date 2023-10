Grève du transport scolaire à Saguenay : un casse-tête pour les centres de services

Les parents des centres de service scolaire des Rives-du-Saguenay et De La Jonquière devront user d'ingéniosité la semaine prochaine. Les conducteurs d'autobus affiliés à la Centrale des syndicats nationaux (CSN) tiendront une grève générale illimitée à compter de lundi. Ils sont sans contrat de travail depuis le 30 juin 2023.

Puisque la date de fin du débrayage n’est pas connue, le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay a augmenté ses efforts de recrutement pour surveiller les élèves qui ne pourront pas aller dîner à la maison. Les services de garde sont déjà pleins avec les jeunes inscrits régulièrement et ne prendront pas de nouvelles inscriptions.

Il y a peut-être des étudiants du cégep, de l’université qui sont disponibles sur l’heure du dîner, parce que je pense que c’est particulièrement-là que les besoins se présentent, et qui pourraient prendre en charge des groupes d’élèves, a expliqué la coordonnatrice aux communications du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Louise Noël. Donc, s’il y a des gens qui sont disponibles à venir prêter main-forte, on vous invite fortement à venir sur notre site web et à entrer en communication avec nous.

Les parents qui ne seront pas en mesure de trouver un transport scolaire alternatif devront déclarer l’absence de leurs enfants et indiquer qu’elle est causée par la grève.

Ouvrir en mode plein écran Louise Noël est la coordonnatrice des communications au Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

C'est ce qui va nous permettre, avec le service des ressources informationnelles, d'aller chercher des informations très précises par rapport au taux d'absentéisme lié à la grève du transport, a ajouté Louise Noël. Parce qu'on sait qu'il y a des élèves qui vont continuer de s'absenter pour d'autres raisons, de la maladie ou autre. Mais nous, on veut savoir combien d'élèves sont privés des services d'enseignement en raison de la grève du transport scolaire.

À Jonquière, le centre de services scolaire mentionne qu'environ 750 élèves vont continuer de profiter du transport scolaire sur un total d'environ 6200 élèves utilisateurs. Il s'agit de ceux qui ont un transporteur non syndiqué.

Utilisation des autobus de la STS

Le Centre de services scolaire De La Jonquière a affirmé par écrit qu’il n’est pas impossible que certains des élèves utilisent les services de la Société de transport du Saguenay (STS), mais que l’emplacement des arrêts et les horaires des circuits rendent cette utilisation difficile.

De plus, la STS dit ne pas avoir de marge de manœuvre parce que 12 autobus de plus petite taille sont immobilisés depuis mardi matin et doivent être inspectés en raison d’un bris électrique. Il manque donc 15 % de la flotte régulière sur la route.

Selon les informations de Claude Bouchard