Carl Dufour appuie l’idée d’une reconnaissance patrimoniale de Québec pour Port-Alfred

Le conseiller Carl Dufour appuie l’idée de faire reconnaître comme site patrimonial par Québec le secteur de Port-Alfred, une ville de compagnie fondée en 1918 par Joseph-Édouard-Alfred Dubuc.

La suggestion a été faite plus tôt cette semaine par le vice-président de la corporation Patrimoine Saint-Édouard, Andy Ellefsen.

Il voudrait le même statut pour ce secteur de La Baie que deux autres sites liés à l'homme d’affaires et politicien, soit la Pulperie et Val-Jalbert.

Carl Dufour, qui est membre de la Commission sur le patrimoine de Saguenay, croit qu’il s’agit d’une bonne idée.

Plus on a de conservation patrimoniale dans notre ville de Saguenay, mieux ça va être pour le futur. Donc, naturellement, Port-Alfred, c'est un très très bel attrait. Il est déjà classé. Il y a déjà une citation au niveau municipal [...] qui a été faite au début des années 2000. Donc est-ce qu'on veut aller plus loin maintenant, est-ce qu'on voudrait avoir une citation un peu comme on parlait de Val-Jalbert et la Pulperie, donc dans un site patrimonial classé? Bien oui, effectivement, je pense que ça vaudrait la peine de faire les démarches , a-t-il répondu à l’occasion d’une entrevue accordée à l’émission Place publique vendredi.

Trois secteurs ont été cités par Saguenay en 2005, soit le noyau institutionnel ainsi que les quartiers des maisons des cadres et des ouvriers.

Celui qui s’est beaucoup impliqué pour faire reconnaître Arvida, qui est une autre ville de compagnie, est heureux de voir des citoyens se battre pour mettre en valeur le patrimoine.

Ouvrir en mode plein écran Carl Dufour est le président du conseil d'arrondissement de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

L'idée de base de conserver Port-Alfred dans un bon état, bien naturellement, ça prend la volonté citoyenne, ça c'est inévitable, ça prend une volonté politique. Puis après tout ça, bien ça vient toujours avec des contraintes quand même de conservation. [...] Les démarches sont louables et puis je pense que ça pourrait être un beau projet pour eux , a continué Carl Dufour, également président de l'arrondissement de Jonquière.

La veille, le président de l'arrondissement de La Baie, Raynald Simard, s'était montré en faveur de la démarche.

Un long processus

Carl Dufour a rappelé cependant que les démarches s’étalent sur plusieurs années.

Ça prend des résolutions de la Ville, il faut monter le projet, il faut monter un descriptif. Ça a été long [Arvida]. Moi, toutes les étapes que j'ai montées avec le dossier d'Arvida, on a eu les reconnaissances, mais ça a pris des années, ça a pris des fois quatre ou cinq ans, puis le dossier du site déclaré par le gouvernement du Québec qui est comme celui-là du Vieux-Québec, par exemple, ça nous a pris quand même une dizaine d'années. Donc c'est un processus quand même qui est très long , a-t-il ajouté.